Госдеп: США поддержат Литву в случае нападения России 22.06.2022, 7:39

Вашингтон напомнил о защите всех членов НАТО согласно пятой статье устава альянса.

США напомнили о пятой статье НАТО — условии, что нападение на одного члена НАТО будет нападением на всех – на фоне обострения отношений между Литвой и Россией.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс:

"Наши обязательства по НАТО, в частности наши обязательства по пятой статье НАТО — условию, что нападение на одного (члена НАТО – Ред.) будет нападением на всех — эти обязательства со стороны Соединенных Штатов являются железными…

Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и поддерживаем Литву".

Нед Прайс добавил, что Штаты "приветствуют беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими государствами против РФ.

Напомним, Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пока не прогнозирует нового витка серьезного напряжения в отношениях с РФ после того, как в субботу Литва начала блокировать транзит грузов в Калининград.

МИД России вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера в связи с ограничениями, введенными Литвой. Послу ЕС пригрозили ответными мерами.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия ответит на транзитные ограничения грузов в Калининградскую область, которая будет "серьезной и чувствительной" для литовцев.

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