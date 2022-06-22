«Берут в кольцо»: оккупанты паникуют из-за флангового удара украинской армии 22.06.2022, 7:48

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Российские войска боятся возможного окружения со стороны ВСУ.

Российские оккупанты в разговорах между собой говорят о возможном окружении со стороны Вооруженных сил Украины.

В обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, перехваченном разговоре "двое рашистов обсуждают текущее положение на линии фронт".

При этом один из оккупантов пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой. Он отмечает, что боится возможного окружения со стороны ВСУ.

"По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас сбоку обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались", - сказал он.

На вопрос собеседника, кто прикрывает тылы оккупантов, тот ответил, что "силовики, алкаши".

"Хорошего ничего нет", - добавил оккупант.

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