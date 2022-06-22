В Беларуси вводят новую банкноту: как и почему меняют дензнаки 5 22.06.2022, 7:53

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После деноминации это происходило уже несколько раз.

С 1 июля в обращение выпустят новую банкноту номиналом в 100 рублей. Среди причин, почему решили ее обновить, — изменить дизайн и заменить ветхие дензнаки, которые появились после деноминации 2016 года.

Сайт zerkalo.io рассказал, почему и какие еще банкноты обновляли после того, как почти шесть лет назад дензнаки в нашей стране потеряли лишние нули.

Напомним, 1 июля 2016 года в Беларуси провели деноминацию — с дензнаков убрали четыре лишних нуля. К примеру, 10 000 рублей превратились в один рубль. В обращение ввели семь номиналов банкнот — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, а также восемь монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

В сентябре 2018 года Нацбанк объявил о решении модифицировать некоторые банкноты, которые выпустили в обращение после деноминации. Вводить их в обращение решили постепенно.

Как и почему заменили банкноты в 5 и 10 рублей

В мае 2019 года в обращении появились обновленные купюры в 5 и 10 рублей. Новые дензнаки появились из-за вывода из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса.

Тогда в дизайне обновленных банкнот исключили реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, а вместо «2009» указали год выпуска в обращение — «2019». На лицевых сторонах банкнот обновили дизайн изображенных памятников архитектуры. Напомним, на банкноте в 5 рублей — Каменецкая башня, а на 10-рублевой купюре — полоцкая Спасо-Преображенская церковь.

Замена купюр в 20 и 50 рублей

С 23 марта 2020 года в Беларуси ввели в обращение обновленные купюры в 20 и 50 рублей. Это решение в Нацбанке объясняли тем, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы, а потому со временем они становятся ветхими и их необходимо заменять.

Новые купюры заодно модифицировали. Во-первых, с них убрали реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи бывшего председателя правления Петра Прокоповича, который не возглавляет Нацбанк с 2011 года. Во-вторых, на банкноте номиналом 50 рублей исправили орфографическую ошибку. По редакции правил белорусской орфографии и пунктуации, которая вступила в силу в 2010 году, нужно писать «пяцьдзясят». Однако старые купюры были отпечатаны раньше, и потому надпись на них была сделана по старым правилам — «пяцьдзесят».

В-третьих, на банкнотах обновили изображение архитектурных памятников. Кроме того, на купюрах появилась дополнительная степень защиты.

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