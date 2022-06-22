ISW: Кремль «чистит» высших офицеров за провал в войне 4 22.06.2022, 7:57

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В России сменили командующего ВДВ.

Российская оккупационная армия с начала полномасштабной войны терпит в Украине катастрофические потери и поражения. Надеясь как-то это изменить, Кремль может приступить к "чистке" высших офицеров.

Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW). В частности, специалисты отметили, что в России недавно сменили командующего ВДВ.

Кремль, вероятно, производит "чистку" высших офицеров

В Институте изучения войны рассказали, что Кремль, вероятно, находится в процессе радикального переустройства командной структуры российского вторжения в Украину. Это указывает на возможную чистку высших офицеров, обвиняемых в неудачах в Украине.

В частности, несколько российских СМИ подтвердили, что нынешний начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский сменит командующего ВДВ РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова. По информации украинских источников, Кремль уволил Сердюкова за плохую работу во время вторжения и значительные потери среди десантников.

Несколько источников также сообщали о противоречивых заявлениях насчет замены нынешнего командующего Южного военного округа и главного командующего российским вторжением в Украину генерала Александра Дворникова.

Российский офицер запаса Олег Марзоев 21 июня заявил, что военные вскоре назначат командующего Воздушно-космическими силами России генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Южного военного округа, фактически заменив Дворникова.

В то же время в Bellingcat 17 июня рассказали, что президент России Владимир Путин планирует заменить Дворникова на должности командующего вторжением в Украину из-за чрезмерного употребления алкоголя и недоверия со стороны российских военных.

Также в CIT 19 июня сообщили, что кремлевский диктатор заменил Дворникова начальником Военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковником Геннадием Жидко.

На неофициальной странице ВДВ России в соцсетях говорится, что Дворников получил повышение, и его должность займет Сердюков. Однако эта информация вряд ли правдива, ведь прокремлевские источники объявили об отставке Сердюкова.

Поэтому можно предположить, что на должности командующего Южного военного округа Суровикин действительно заменил Дворникова, который, вероятно, был вынужден уйти в отставку. В то же время Жидко был назначен командующим российскими операциями в Украине. Обратите внимание, что сейчас он руководит органом Министерства обороны России, ответственным за поддержание морального и идеологического контроля среди российских военных.

Изменения командования указывают на поражение России

В ISW ранее сообщали, что Дворников был естественным выбором для командования операциями России в Украине после того, как оккупанты потерпели поражение в битве за Киев. Ведь большинство наступательных операций российских войск сейчас совершается в зоне ответственности Южного военного округа.

"Назначение отдельного командующего Южным военным округом и замена командующего ЮВО (Южного военного округа – 24 канал) внутри основных боевых действий является решительным шагом, который может говорить о серьезном кризисе внутри российского высшего командования", – добавили специалисты.

В ISW подытожили, что такие резкие изменения в российской армии не являются действиями, которые совершают на грани большого успеха. Это указывает только на постоянную дисфункцию Кремля в ведении войны.

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