Столб дыма над Черным морем: пожар на «вышке Бойко» зафиксировал спутник 1 22.06.2022, 8:03

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Горящая буровая платформа до сих пор видна из космоса.

В результате точного ракетного удара Вооруженных сил Украины пожар возник на буровой платформе в Черном море, захваченной ранее РФ.

При этом в Сети уже публикуют фотографии, на которых зафиксирован момент пожара на сооружениях в Черном море, сообщает glavred.info.

Ранее уже появлялись кадры с пожаром на "вышке Бойко", который можно было увидеть с помощью фильтра NASA Worldview, который используют для обнаружения лесных пожаров на спутниковых снимках.

Обратим внимание, что горящая буровая платформа также видна на спутниковых снимках от 21 июня.

При этом на них запечатлен густой шлейф дыма, идущий в Черном море.

Напомним, ВСУ 20 июня нанесли ракетный удар по двум буровым установкам в Черном море – "вышкам Бойко". Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - сказал политик.

Самопровозглашенные "власти" Крыма в лице Сергея Аксенова также заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами по "вышкам Бойко".

Что известно о "вышках Бойко"

РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

20 июня по буровым установкам были нанесены ракетные удары.

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