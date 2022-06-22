Россельхознадзор обнаружил новую лазейку для ввоза «санкционки» через Беларусь 1 22.06.2022, 8:09

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В чем суть этой схемы?

В Россельхознадзоре вскрыли новый сомнительный канал поставок в Россию санкционной продукции из Европы через Беларусь. Он заключается в «ложном возврате» товаров из нашей страны на территорию России, сообщает пресс-служба ведомства.

Суть подозрительной схемы такова: «подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска» с сертификатами Россельхознадзора ввозится в Беларусь, а затем возвращается в Россию — как заявляют водители, якобы по причине несоответствия требованиям качества. При этом отсутствуют какие-либо официальные документы о нарушениях, выданные компетентными белорусскими органами.

Санитарное ведомство обеспокоено тем, что возвращаемая продукция имеет все признаки санкционной: в том числе на ней обнаружены маркировки европейских стран.

— У Россельхознадзора есть основания полагать, что рядом предпринимателей организована схема «ложного возврата» с целью легализации на территории России продукции неизвестного происхождения, в том числе санкционной, — говорится в сообщении.

Россельхознадзор предложил ФСБ, МВД и Ространснадзор провести расследование выявленных случаев. Ведомство также попросило белорусскую сторону возвращать «санкционку» на территорию России только в сопровождении официальных документов с указанием причины возврата.

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