Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии 5 22.06.2022, 8:13

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Таллин вызвал посла РФ для объяснений.

Российский вертолет Ми-8 во время военных учений залетел на территорию Эстонии. Таллин вызвал посла РФ для объяснений.

Об этом заявил чиновник эстонского Минобороны Кусти Салм, сообщает Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел на эстонско-российской границе возле города Псков 18 мая вечером. При этом таких нарушений воздушного пространства было несколько.

«Это картина угрозы. Как мы видим российскую угрозу… Она никогда не была такой серьезной, как сейчас», — подчеркнул Салм.

По его словам, Россия также во время военных учений имитирует ракетные удары по территории Эстонии.

Позже еще один неназванный эстонский чиновник рассказал, что такие действия со стороны России не могли быть случайными и она намеренно осуществляет подобные провокации.

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