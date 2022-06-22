Ученые назвали событие, после которого животные на Земле стали умнее 2 22.06.2022, 8:16

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Это касается и хищников, и добычи.

Триас — время, когда морские и наземные экосистемы претерпели значительную модернизацию. Этот период начался с самого массового вымирания на Земле — пермского, случившегося 252 миллиона лет назад и унесшего с собой 96 процентов всех морских видов и 73 процента наземных видов позвоночных. Последовавший за вымиранием триасовый период, длившийся до 201 миллиона лет назад, знаменует собой драматическое возрождение жизни на суше и в океане.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) и Китайской академии наук решили выяснить, как именно изменились экосистемы после пермского вымирания. Они проанализировали научную литературу по этому поводу, а свои выводы представили в журнале Frontiers in Earth Science.

Палеонтологи выяснили, что в этот период появилось много новых морских хищников, которые стали использовать передовые стратегии охоты. А добыча, в свою очередь, обрела более совершенные навыки защиты и бегства (например, у моллюсков появилось более плотное закрывание раковин). Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что новые способы охоты у многих морских хищников появились раньше, чем считалось.

Большие изменения происходили и на суше. Последние пермские рептилии, как правило, были весьма медлительны. А когда бегали, то не могли дышать. Всевозможные данные, полученные в результате изучения химико-биологического состава костей предков птиц и млекопитающих, показали, что они, возможно, также стали теплокровными после пермского вымирания.

Это отчасти объясняется тем, что именно в тот период многие предки млекопитающих и птиц приняли более приподнятое положение над землей. В целом животные и на суше, и в океанах стали умнее и проворнее, им требовалось больше энергии для жизни.

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