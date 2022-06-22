Украина получила статус партнера-участника «Троеморья» 22.06.2022, 8:36

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Решение было принято на саммите «Инициативы трех морей».

Саммит "Инициативы трех морей" предоставил Украине статус участника-партнера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Поблагодарил президента (Литвы, - ред.) Науседу за решение саммита "Троеморья" предоставить Украине статус партнера-участника. Также скоординировали наши шаги", - отметил он.

Отметим, "Инициатива трех морей" объединяет 12 стран Европейского союза, которые имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

На сегодня в нее входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Формат создан для налаживания регионального сотрудничества по различным вопросам.

Напомним, на этой неделе Зеленский в режиме видеоконференции выступил на саммите "Троеморья". В своей речи он предложил принять Украину в данный формат международного сотрудничества в регионе, а также озвучил несколько шагом по его улучшению.

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