«На 350 рублей пенсии не проживешь» 6 22.06.2022, 8:42

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Минчанка засадила пионами весь участок, чтобы поправить свои финансы.

В этом году цветы подорожали: самый обычный букет пионов на Комаровке стоит в среднем 15—20 рублей. А за пионы элитных сортов продавцы просят по 8 или даже 10 рублей (это цена за штуку). Пенсионерка Марина Козловская — из тех, кто умеет продавать цветы дорого.

Она рассказала onliner.by, что входит в цену цветка, и показала свой участок, где выращивает пионы уже 20 лет. Планировалось, что это будет небольшая коллекция, а получился вполне себе семейный бизнес.

В гости к «пионовой королеве» мы едем через плотную застройку «Минск-Мира». Когда проезжаешь череду новостроек, трудно представить, что совсем рядом, в черте города кто-то разбил свой цветочный сад. Но вот мы сворачиваем в частный сектор, находим нужный переулок, открываем ворота — и на несколько минут выпадаем из реальности.

Первое впечатление очень сильное: это же ботанический сад в миниатюре! Участок в 30 соток буквально утопает в цветах. Розы, пионы и ирисы конкурируют друг с другом за наше внимание.

Хозяйке участка 61 год. Коллекционными цветами Марина Валентиновна начала интересоваться давно, когда с мужем жила в Польше. Говорит, что наблюдала за сетью цветочных магазинов и любовалась работами флористов. Еще тогда решила: как только появится возможность, будет собирать свою коллекцию цветов.

— На этом участке стоял старенький домик бабушки мужа. А мы с мужем и сыном жили недалеко, на улице Казинца, в обычной квартире. Когда бабушка умерла, решили переехать сюда. Все накопленные деньги вложили в строительство дома. Я ушла из общепита и стала потихоньку отсаживать участок. Поначалу никто мое увлечение всерьез не воспринимал. Муж даже подумать не мог, какой цветочный рай в итоге получится.

— А где картошка? Где грядки? — удивляемся мы.

— О-о-ой, нет! Мы уже давно от этого отошли. Столько лет помогали бабушке копать картошку, что я сразу решила: у меня такого не будет. Только помидоры в теплице выращиваю, огурцы и зелень. А остальное место — под цветы.

Как это часто бывает, хобби быстро переросло в бизнес. Чтобы покупать дорогие коллекционные сорта, нужны были деньги. Так минчанка пришла к идее торговать цветами на Комаровке, чтобы хотя бы окупить свое хобби.

На рынке пенсионерка арендует места с марта по октябрь. Помимо срезанных цветов — пионов и роз — Марина Валентиновна продает многолетние растения. Это клематисы, ирисы, декоративные клены, хосты с необычными разноцветными листьями и многое другое (мы пытались запоминать все названия, а потом бросили эту затею). Осенью спросом пользуются корни цветов — люди покупают их для своих участков.

Сейчас сезон активного цветения пионов, поэтому все наше внимание им. По словам Марины Валентиновны, в бутонах на участке остались только поздние сорта, ранние и средние уже срезаны. То есть это десятая часть от всей красоты, которая здесь была.

Самая востребованная у покупателей — бело-розовая гамма. А вот сорт пионов мало кого интересует, лишь бы стоили дешевле, рассказывает пенсионерка. Хотя в последнее время появились ценители — те, кто разбирается в коллекционных цветах.

Минчанка показывает нам пример дорогого сорта пионов — «Анатолий Скакодуб». За сезон с этого куста хозяйка срежет 9—10 цветков, продавать их будет по 8—10 рублей за штуку.

— Я купила три почки этого сорта за $400 напрямую у российских коллекционеров. Не удивляйтесь, я целенаправленно собираю коллекцию из недешевых сортов — в первую очередь для своего удовольствия. У меня есть и такие сорта, как Дролла или Пастелорама, их корни тоже стоят от $100 до $400.

Отсюда и цена на срезанные цветы: такие сорта не могут стоить дешево. А на Комаровке люди хотят покупать все по 2 рубля.

Из чего еще складывается цена цветка?

Как мы поняли, «Почему так дорого?» — один из любимых вопросов от покупателей. Марина Валентиновна устала объяснять: глядя на цветы в красивой упаковке, мы не видим многих затрат.

— Я плачу где-то 750 рублей налога на землю и на дом каждый год. Дальше посчитайте удобрения, которые в этом году подорожали раза в три. Весной я потратила на этот участок рублей 700, а сейчас растениям надо дать калий и фосфор — снова столько же потрачу. Много плачу за коммунальные услуги: весь полив идет по счетчику, шланги подключены к водопроводу. Если честно, я никогда не считала точно, сколько там всего набегает, но расходник в этом бизнесе большой. Одни инструменты сколько стоят — вот эти ножницы для срезки я покупала за $70.

В сезон Марина Валентиновна обычно арендует на рынке три места по метру — это 30 рублей в день. В неделю получается 180 рублей, а в месяц — около 700. Еще по 100 рублей в неделю уходит на бензин, чтобы привезти и забрать цветы. Налог тоже нужно учитывать: как самозанятая пенсионерка, Марина Валентиновна платит 155 рублей в месяц.

— Мы как-то думали поставить на рынке продавца, чтобы я только участком занималась. Но просчитали и поняли, что это будет невыгодно совсем, по бюджету не получится. Кроме того, не все так хорошо знают цветы: это же надо разбираться в них, чтобы продавать.

В итоге пенсионерка шесть дней в неделю стоит на рынке сама. Единственный выходной — в понедельник. В этот день она пытается по максимуму привести в порядок участок. В будни на земле больше работают муж и сын — в цветочный бизнес включилась вся семья.

— В понедельник я встаю в полпятого и сразу иду в сад, занимаюсь прополкой, подкормкой, обрезкой, поливаю цветы, если требуется. Обычно работаю до двух часов, потом обедаю и сплю один час — вот такое у меня расписание, — откровенничает минчанка. — А потом снова иду до вечера работать. Часов в девять срезаю те пионы или розы, которые буду продавать на следующий день, и оставляю их в подвале. А в семь утра я уже на рынке! Надо подготовить цветы к продаже, занести воды, собрать букетики.

— Не тяжело вам так работать на пенсии?

— Я трудоголик по жизни, меня уже не исправишь. Даже не могу представить, что такое сидеть дома без дела: телевизор смотреть, кушать готовить… Это вообще не моя тема! Я люблю цветы, мне вся эта суета доставляет удовольствие.

Сколько можно заработать?

Прямые вопросы про заработок Марине Валентиновне не очень нравятся. Она уверяет: никогда не ставила перед собой цель подсчитать, сколько чистыми в месяц приносят ей цветы. С заработанного постоянно что-то покупается: удобрения, новые корни пионов или роз, горшки, упаковочная бумага — и так по кругу.

Что важно, благодаря цветочному бизнесу минчанка может позволить себе качественное питание, витамины и даже путешествия. Как можно жить на 350 рублей пенсии, Марина Валентиновна представляет себе с трудом.

— У меня муж тоже на пенсии, но продолжает работать, мы не спешим засесть перед телевизором. В сезон я, конечно, стараюсь откладывать деньги, потому что несколько месяцев потом работы нет. В ноябре мы обычно ездим на Красное море — можем там месяц с друзьями провести. Как-то ездили с мужем на машине в Хорватию, через семь стран проехали. Стараемся жить активно, но тут надо иметь здоровье, конечно. Не все могут на пенсии заниматься садоводством.

«Нельзя обесценивать свой труд»

Пока мы общаемся, небо окончательно затягивает тучами, и в атаку вступают комары. В спешке заканчиваем «срезку на утро» и спускаемся в подвал, где пионы проведут ночь — перед тем как отправиться на рынок.

С порога чувствуется сильный цветочный аромат: только представьте, в одном месте стоит более 100 цветков! Срезанные пионы предпринимательница планирует продавать по 2—6 рублей за штуку (это не самые дорогие сорта, поэтому цена средняя). Если торговля пойдет хорошо, вполне можно заработать до 400 рублей за день. Проблема в том, что конкуренция сейчас высокая, и распродать все, что привозишь на рынок, удается не всегда.

— Многие уже поняли, что пионы — это хороший бизнес, поэтому на рынке я не одна, продавцов много. И есть люди, которые бегают в подземный переход, скупают у бабушек цветы, а потом говорят, что они их сами на участке выращивают, как и мы. Это ложь! — не скрывает возмущения пенсионерка.

Утром мы заглянули на рынок, чтобы узнать, как поживают срезанные вечером пионы. В десять утра почти все цветы были на месте. Как объяснила Марина Валентиновна, рынок сейчас перенасыщен пионами. В переходах торговля тоже идет бойко: у бабушек цветы можно отхватить по 1—2 рубля. Торговать более дорогими сортами в таких условиях непросто, но наша героиня старается цену не снижать.

Иногда в конце дня Марина Валентиновна делает скидки, но это скорее исключение. Ей обидно, когда люди бесконечно пытаются торговаться: это обесценивает чужую работу.

— На хороший сорт никогда цена не падает, потому что выращивать цветы — это адский труд, — не сдается белоруска. — Я рада, что в последнее время у меня появляются постоянные покупатели, которые даже заказывают эксклюзивные букеты. Это приятно.

— А что вы делаете со срезанными цветами, если они не продаются?

— Если они еще в бутонах, забираю домой и пробую продать на следующий день. А если уже раскрылись, могу отнести на Комаровке своим подругам — в аптеку, «на фрукты» занесу, дома могу поставить. Не пропадут! Я просто люблю цветы и выращиваю их изначально ради того, чтобы увидеть красоту, а уже потом — для продажи.

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