В Украине ликвидирован оперуполномоченный по особо важным делам СОБР из Тывы 7 22.06.2022, 8:52

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Очередным «грузом 200» стал майор Росгвардии Шабалин.

Вооруженные силы Украины ликвидировали сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии майора Шабалина.

Об этом на своем канале в Telegram во вторник, 21 июня, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Шабалин был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.

Оккупант приехал из Пий-Хемского района Тывы – чтобы попасть в Украину и тут умереть, он преодолел 6 тысяч км.

"Майор Шабалин из Пий-Хема преодолел около 6 тысяч км, чтобы официально денацифицироваться и демилитаризоваться", – написал Штефан.

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