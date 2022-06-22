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В Украине ликвидирован оперуполномоченный по особо важным делам СОБР из Тывы

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  • 22.06.2022, 8:52
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В Украине ликвидирован оперуполномоченный по особо важным делам СОБР из Тывы

Очередным «грузом 200» стал майор Росгвардии Шабалин.

Вооруженные силы Украины ликвидировали сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии майора Шабалина.

Об этом на своем канале в Telegram во вторник, 21 июня, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Шабалин был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.

Оккупант приехал из Пий-Хемского района Тывы – чтобы попасть в Украину и тут умереть, он преодолел 6 тысяч км.

"Майор Шабалин из Пий-Хема преодолел около 6 тысяч км, чтобы официально денацифицироваться и демилитаризоваться", – написал Штефан.

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