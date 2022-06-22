В Украине ликвидирован оперуполномоченный по особо важным делам СОБР из Тывы

В Украине ликвидирован оперуполномоченный по особо важным делам СОБР из Тывы7
- 22.06.2022, 8:52
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Очередным «грузом 200» стал майор Росгвардии Шабалин.
Вооруженные силы Украины ликвидировали сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии майора Шабалина.
Об этом на своем канале в Telegram во вторник, 21 июня, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Шабалин был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.
Оккупант приехал из Пий-Хемского района Тывы – чтобы попасть в Украину и тут умереть, он преодолел 6 тысяч км.
"Майор Шабалин из Пий-Хема преодолел около 6 тысяч км, чтобы официально денацифицироваться и демилитаризоваться", – написал Штефан.