Кредиты в Беларуси стали супердорогими 1 22.06.2022, 8:57

1,574

Фото с сайта myfin.by

Ставки по займам в банках «кусаются».

На фоне усиления инфляционных и девальвационных ожиданий весной в Беларуси произошел рост ставок по депозитам, а затем и по кредитам. Заемные ресурсы стали очень дорогими. Будет ли на них спрос?

Ставки по кредитам «кусаются»

На фоне весеннего оттока вкладов белорусские банки вынуждены были существенно повысить ставки, чтобы населению было интересно держать деньги на депозите. По рублевым вкладам банки предлагают более 20 % годовых, по валютным — более 7 %.

Естественно, чтобы «отбить» высокие ставки по депозитам, банкам пришлось существенно поднять ставки по корпоративным и потребительским кредитам.

Например, Альфа-Банк (Беларусь) и МТБанк выдают потребительские кредиты почти под 35 % годовых. Стоимость кредитных ресурсов для физлиц в некоторых финорганизациях (Банк ВТБ, Паритетбанк) вообще находится в пределах 40 % годовых. К слову, в начале года, до турбулентности на валютном рынке в феврале — марте, ставки по потребительским кредитам были примерно на треть ниже.

Следует также отметить, что ряд известных банков (в том числе крупных — Приорбанк, Белгазпромбанк) приостановили выдачу потребительских кредитов, в частности на приобретение автомобилей.

«Непонятно, какие ставки ставить, неизвестно, что будет с ресурсами. Например, кредиты на покупку машины выдаются на пять — семь лет, а люди сейчас не всегда хотят размещать депозит и на три месяца. Из-за перечисленных проблем некоторые банки и приостановили выдачу потребительских кредитов», — пояснил ситуацию корреспонденту газеты «Белорусы и рынок» топ-менеджер одного из банков.

Корпораты оказались в зоне риска

На рынке корпоративного кредитования ситуация за последние месяцы также изменилась не в лучшую сторону. Стоимость корпоративных кредитов заметно выросла и сейчас находится в районе 10–12 % годовых (в долларах), а иногда и выше. Хотя еще в начале года валютные корпоративные кредиты можно было привлечь под 8 % годовых, а год назад — под 6,5 %.

«Сейчас корпоратам стало в принципе трудно получить кредит, так как и внешнее финансирование белорусских банков из-за санкций сократилось, и внутри страны существуют проблемы с привлечением ресурсов, и финансовое положение предприятий ухудшилось», — рассказал газете «Белорусы и рынок» член правления одного из банков.

В клиентской базе банков стала увеличиваться доля корпоративных клиентов с повышенным риском. В нее, например, попали компании, которые работали с Украиной, а также предлагающие дорогие товары и услуги на внутреннем рынке. Сейчас белорусам не до люксовых, дорогих вещей, поэтому компании, которые занимались продажей таких товаров и привлекали кредиты, банки относят к разряду клиентов с повышенным риском.

Банкиры опасаются, что вторая половина года может быть сложной, так как вероятно повышение риска неплатежей из-за проблем у предприятий, вызванных западными санкциям, потерей украинского рынка сбыта и снижением внутреннего спроса.

«Экономическая активность внутри Беларуси, и финансовая ситуация в частности, будут сильно зависеть от развития ситуации в Украине и отношений России с Западом. Позитив там будет положительно влиять и на нашу страну. Если напряженность в Украине и в отношениях России с Западом сохранится, ситуация внутри Беларуси будет оставаться, как сейчас, малопредсказуемой», — прогнозирует член правления одного из банков.

Олег Ильин, управляющий партнер консалтинговой компании ASER:

— Несмотря на высокие процентные ставки по потребительским кредитам, мы полагаем, что они все-таки по-прежнему будут пользоваться спросом. Почему?

Во-первых, высоки инфляционно-девальвационные ожидания, поэтому желание купить товары сейчас, а не откладывать покупки на потом, сохранится.

Во-вторых, тело потребкредита относительно небольшое.

В-третьих, белорусские интернет-магазины запускают новые сервисы, которые упрощают покупку потребительских товаров в кредит.

Совершенно иная ситуация, на наш взгляд, будет с ипотечным кредитованием. Там тело кредита измеряется в десятках тысяч долларов, и, конечно, в нынешних условиях, на фоне высоких ставок, их выдача точно сократится.

Как будет развиваться рынок корпоративного кредитования, сейчас сказать трудно, потому что различные факторы и драйверы могут задать разные векторы. Большую роль, безусловно, сыграет финансово-экономическое состояние России.

К снижению ставок на белорусском кредитном рынке, на наш взгляд, может привести сочетание двух факторов: снижение спроса на розничное кредитование на фоне падения реальных доходов населения и смягчение санкционной политики в отношении банковской системы Беларуси и России.

При этом предпосылок для существенного снижения ставок до конца года мы не видим. На мой взгляд, до осени ставки сохранятся на текущем уровне, дальше во многом ситуацию на финансовом рынке будет определять макроэкономическая ситуация в стране и, безусловно, геополитическая обстановка в регионе.

В нынешних условиях на фоне дорогих кредитов (розничных и корпоративных) внутренний спрос упадет, а предприятия будут привлекать кредиты (по возможности) главным образом на пополнение оборотных средств и на рефинансирование обязательств.

Сильный драйвер сегодня лежит в плоскости создания импортозамещающих производств на территории Беларуси с целью дальнейшего выхода на российский рынок. У нас в пайплане около десяти проектов с подобной стратегией. Такие проекты будут финансироваться за счет ресурсов белорусских банков, в том числе Банка развития.

Кроме этого, наш опыт работы с крупным корпоративным сегментом говорит о том, что львиная доля белорусских компаний уже меняет стратегию и ищет точки роста, что в ближайшем будущем станет генерировать спрос на заемные (инвестиционные) ресурсы. Это связано с более активным расширением белорусским бизнесом географии продаж — многие планируют делать инвестиции в других странах (Казахстан, Узбекистан).

Поэтому определенный спрос на кредитные ресурсы со стороны белорусских компаний сохранится. Частично он будет удовлетворяться внутри Беларуси, частично — в других странах, которые наш бизнес будет для себя открывать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».