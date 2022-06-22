Когда закончатся «боевые буряты» Путина 2 22.06.2022, 9:05

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Стоит ли ждать русского бунта?

Почти четыре месяца длится вторжение рашистов в Украину, и правительству РФ все сложнее скрывать настоящие данные о погибших россиянах. Согласно открытым данным, наибольшее количество убитых оккупантов — из Бурятии и Дагестана. "Апостроф" разбирался в том, сознательно ли Путин задействует чаще всего именно бурятов и дагестанцев и к чему это все приведет.

Информация об огромных потерях российской армии с начала вторжения потрясает воображение, но данные часто разнятся. Так, по данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 30 тысяч, в то время как британская разведка сообщает о 15 тысячах. В свою очередь, Минобороны России в последний раз отчитывалось о потерях еще в конце марта, заявив, что с российской стороны в ходе войны против Украины погиб 1351 солдат. Тот факт, что Россия перестала отчитываться о своих потерях на поле боя и в ряде провинциальных городов РФ суды грозили уголовными делами изданиям, которые вначале взялись публиковать предполагаемые списки погибших на войне, свидетельствует, что ситуация весьма не так радужна, какой бы ее хотели видеть в ведомстве Шойгу.

Примечательно и то, что согласно информации о вакансиях на сайте российского Минобороны, в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Республики Дагестан — Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске. Солдаты из Дагестана занимают второе место по количеству погибших в ходе вторжения в Украину, а почетное первое место в этом "рейтинге" досталось Бурятии. На подобную тенденцию неоднократно обращало внимание все журналистское сообщество, и возникает вопрос, есть ли некая особая отмашка Путина использовать в российско-украинской войне именно жителей этих республик и этносов, или подобная тенденция вызвана другими факторами?

Принцип "боевого бурята"

Вышеописанная тенденция получилась из-за нескольких факторов, говорит "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов. Во-первых, такие высокие потери среди бурятов и дагестанцев вызваны территориальным расположением военных частей тех видов войск, которые использует Россия в войне против Украины. Ну, а во-вторых, для жителей Бурятии и Дагестана по-прежнему самым привлекательным работодателем остается российская армия.

"Изначально группировка вторжения формировалась из тех частей, которые находятся на Дальнем Востоке, за Уралом, в Бурятии и Тыве, поэтому и уровень потерь у них в разы больше. То есть территориальный принцип сохраняется, и это нормальный процесс для любой армии, я бы не искал злых козней Путина", — говорит эксперт.

Жирохов отмечает, что в начале войны привлекали десантников с Рязани и Тамбова, и потери были среди уроженцев тех мест. Если же говорить в целом о российской армии, то зарплаты там гораздо выше, чем "на гражданке", кроме того, это еще и социальный лифт в провинции. В то же время образование можно получить только в областных центрах, а вот пойти в армию в глубинке и получать неплохие деньги — более реально.

"Речь идет о срезе общества. То есть москвич или петербуржец со своими доходами не пойдет в армию. В основном речь идет о людях, у которых есть специальность, которая не востребована "на гражданке", или у них вообще нет работы. То есть, как только станет все плохо и начнут пускать в ход военные части из центральной России, то сразу вырастет количество погибших местных. Только и всего", - считает эксперт.

С ним соглашается военный эксперт Михаил Самусь, который среди причин массовых потерь бурятов и дагестанцев видит советский принцип брать на войну людей из провинции, и не трогать "столичных". По его словам, это делалось чтобы не подогревать протестные настроения, и методичка Путина с тех пор — не изменилась.

"Это "совковая" традиция. Например, во время Афганистана была указка брать людей в армию из провинции и бедных регионов, деревень и каких-то заводских кварталов, но ни в коем случае не в Киеве, Ленинграде или Москве. Протестные настроения и недовольство в столице в СССР всегда считались неуместными и нежелательным развитием ситуации. Путин действует точно так же. Так, например, когда началась война, Кадыров сразу предложил свои возможности. Но когда "кадыровцев" начали убивать в Украине сотнями, сам Кадыров уже не мог отказать Путину, и поэтому посылал все новых и новых своих подчиненных на бойню. То есть он демонстрировал свою преданность лично Путину", — отмечает эксперт.

По его мнению, похожие на Чечню процессы происходят и в Бурятии: ее лидер тоже решил показать свою преданность Путину, и продемонстрировал это посредством либо формирования отдельных групп добровольцев, либо мобилизованных, либо подписавших контракт чтобы отправить их на войну. Остается и общий принцип: брать людей из районов победнее, где с гораздо большим желанием идут на зарплату, которую им обещают на контракте в ВС РФ, потому что работы все равно нет.

Не согласен с версией, что Путин целенаправленно использует определенный этнос в войне против Украины и координатор портала "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Нельзя сказать, что Путин сознательно использует определенный этнос поголовья РФ для насаждения "русского мира" и православия в Украине. Имеющиеся в нашем расследовании данные о наибольшем количестве похорон оккупантов в Дагестане, могут лишь свидетельствовать о том, что в регионе с сильными религиозными и родовыми связями властям очень тяжело "закручивать гайки" цензуры. Исключением из такого правила является только Чечня, где до последнего времени местный диктатор сообщал всего о двух десятках "зажмуренных" тик-токеров. Но в последние дни этот регион значительно приблизился к лидерам похоронных процессий, возможно из-за желания Рамзана Кадырова показать в лишний раз свою преданность путину и развеять миф о кадыровцах, как "героях войны" в Тик-Токе и королях зачисток, а не боестолкновений с ВСУ", — считает Карин.

"Теоретики" против "сирийцев"

На некоторые особенности отношения властей страны-агрессора к собственным военным как к "расходному материалу" обращает внимание Михаил Жирохов. По его словам, потери личного состава у агрессоров зависят исключительно от уровня подготовки командира.

"Есть военные, которых в 90-е принимали на службу, и у которых были тройки в аттестате, но хватало здоровья чтобы быть военным, то есть люди с ограниченным кругозором воюют, как написано в учебнике. А учебники обновлялись в лучшем случае в 70-е года, без учета развития техники, например появления беспилотников, речь идет об устаревшей тактике. То есть человек проучился в военном училище, ему вдолбили в голову что если что-то не знаешь, то открывай устав, и как в книжке написано - так ты и командуй. У такого военного нет никакой инициативы, и никакого боевого опыта. И у такого командира потери будут больше в его подразделении", — отмечает Жирохов.

Но есть и полярная ситуация, говорит эксперт. Если каким-то подразделением командует полковник, который, условно говоря, прошел Сирию, или имеет какой-то другой боевой опыт, он выстраивает свое наступление или оборону с учетом своего боевого опыта, и у него потерь в его конкретном подразделении будет меньше. Иными словами, все зависит от конкретных командиров и генералов.

При этом именно те российские генералы, которые активные и хотят сохранить как можно больше жизней своих подразделений и с этой целью едут увидеть линию фронта лично, а не на карте — чаще всего и погибают, в отличие от тех командующих, которые отдают приказы и строят планы о наступлении прямо из своего бункера под Рязанью.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Карин отмечает, что лично российского диктатора Путина абсолютно не интересует судьба десятков тысяч ликвидированных российских солдат, поскольку они всего лишь расходный материал для достижения его целей. По словам Карина, Путин обладает значительными людскими ресурсами, которые без сожаления пустит в расход. Но есть моменты, которые заставляют ввести жесткую цензуру в отношении информации о потерях, а они существенны.

"Опираясь на данные из сразу нескольких достоверных источников уже в ближайший месяц, можно будет утверждать, что оккупанты потеряли в качестве безвозвратных и санитарных потерь половину от всей группировки в 210 тыс., вторгшейся в Украину. Естественно, обнародование этой информации негативно повлияет как на популярность войны в России, так и на количество добровольцев и "заробитчан" из голодных российских провинций. За счет последних и "одноразовых" мобилизованных из "республик" сейчас формируются новые батальонные группы для замены уничтоженных или потерявших боеспособность подразделений. Это условно мотивированные (в основном деньгами) и боеспособные подразделения, несущие на данный момент самые существенные потери. Только в течение последнего времени именно они наиболее пострадали от действий ВС Украины – в Кадиевке Луганской области была уничтожена база ЧВК, а при штурме Северодонецка 2 батальон 2 омсбр 2 АК ВС РФ, дислоцирующийся в оккупированном Луганске, потерял 350 из 450 человек" — отмечает Карин.

С тем, что Путина вряд ли интересует количество погибших российских солдат, согласен и военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, для Путина, как для кгбиста человеческая жизнь вообще ничего не значит, кроме своей личной. И окружение Путина это знает.

"Вы думаете, что эти эскадроны убийц, которые ходят по Европе и "смотрят на шпили" — это одиночные случаи? Мы только видим, когда он убивает свое наивысшее окружение, а то что происходит на других уровнях, мы узнаем только в таких случаях как с Немцовым, и то, только потому что личность известная. Более того, Путин считает, что чем больше гибнет народу, тем более величественным лидером он является", — говорит Самусь.

По его словам, Путин восхищается Сталиным из-за того, что тот убил 30 миллионов людей и не единожды говорил, что, если лидер решается на решения, которые потом приводят к миллионным жертвам — значит он принимает историческое решение, которое потом влияет на развитие истории. Путин мечтает влиять на историю, поэтому когда все задаются вопросом, решится ли он нанести ядерный удар, то если ему лично это не будет ничем угрожать, диктатор это сделает.

"Путин убьет и 100, и 200 тысяч людей, и для него это будет доказательством того, что он - величайший лидер Российской империи. Это действительная сложная психическая проблема Путина, и для него чем больше российских солдат погибнет — тем лучше для признания его величия", — рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

Стоит ли ждать русского бунта?

Исходя из ситуации, при которой реальные цифры погибших россиян на войне замалчиваются, а отношение к жизням солдат коррелирует с постулатом "бабы еще нарожают", возникает вопрос: куда приведет Россию такая политика в нынешней войне. По словам Юрия Карина, ждать народного бунта от россиян не приходится.

"Естественно, сейчас большая часть российского "поголовья" знает, какими цветочками встречают украинцы российских оккупантов, но совсем не это вызывает их неудовольствие. Им больше не нравится наше сопротивление и затянувшаяся "спецоперация", первоначальных целей которой они и не упомнят. Поэтому рехнувшемуся бункерному деду не стоит бояться прозрения граждан РФ. Они понимают, что Путин убил их страну, но войной открывает для них окно возможностей. Например, получить неплохую компенсацию за "ваньку", утилизированного ВСУ, а не сгинувшего в пьяной драке или от наркоты. Или знатно помародерить на оккупированных украинских землях и почувствовать себя "вяликими". Какого-то чуда от них ждать не следует. Мы можем надеяться только на собственные силы", — подытожил Карин.

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