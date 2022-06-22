Как белорусам не терять деньги на курсах при оплате картой в путешествиях 22.06.2022, 9:24

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Важно всегда обращать внимание на один нюанс.

Приорбанк поделился с клиентами рекомендацией, как не терять деньги за границей при оплате карточкой в белорусских рублях из-за курсовых разниц, пишет myfin.by.

Банк напомнил, что за границей при совершении покупки в магазине или снятии наличных денежных средств в банкомате, вам может быть предложена на выбор к списанию валюта операции, отличная от локальной валюты страны.

Применяя сервис динамической конвертации валюты (DCC, «Dynamic Currency Conversion»), магазин определяет, в какой стране была выпущена ваша карточка, и предлагает вам на выбор конвертировать сумму покупки или в белорусские рубли (в валюту счета), или в иную иностранную валюту. При этом обычно используется невыгодный внутренний курс конверсии банка, который обслуживает магазин или банкомат. Дополнительно при списании со счета могут быть применены и другие курсы конверсии.

Считаем потери

Рассмотрим реальный пример. В Польше нужно оплатить карточкой, выпущенной в белорусских рублях, 100 PLN, и есть два варианта: оплатить в польских злотых или в белорусских рублях.

Вариант 1. Выбор «оплатить в польских злотых». При этом к списанию со счета поступит сумма $22,47 по курсу платежной системы Visa, что составит 58,6 BYN.

Вариант 2. Выбор «оплатить в белорусских рублях». На терминале будет предложена сумма к оплате 60 BYN, а также информация о применяемом курсе (в большинстве случаев). При обработке операции платежная система Visa все равно сконвертирует сумму, и к списанию со счета поступит сумма $23,39, что составит в итоге 61,05 BYN.

С учетом дополнительных конвертаций и итоговой переплаты во втором варианте, банк советует при оплате покупок в магазине или при снятии наличных денежных средств за границей всегда выбирать оплату в местной валюте.

Использование сервиса DCC осуществляется на выбор клиента. Также банк рекомендует в подобных ситуациях сохранять чек операции.

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