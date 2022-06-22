Украинские войска отбили штурм и заставили врага отступить на двух направлениях 22.06.2022, 9:31

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Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении подразделения армии противника оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий для восстановления наступления на Славянск, ведут штурмовые действия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении российские войска с целью демонстрации присутствия удерживают до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, армия РФ обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

Солдаты и офицеры противника пытаются установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений ВСУ и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе, а также нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время осуществлял огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Квитневое.

Напомним, что после обстрела Чугуева Харьковской области сообщалось о трех раненых жителях. Также мы писали, что россияне еще днем 21 июня начали обстреливать Харьков при помощи артиллерии.

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