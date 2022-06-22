В Беларуси гигантскими темпами растет дефицит врачей и медсестер 1 22.06.2022, 9:39

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Сколько требуется работников и какие зарплаты им обещают?

В Беларуси по-прежнему растет дефицит медработников. К примеру, по всей стране не хватает больше 3900 врачей-специалистов. При этом за июнь заметно вырос дефицит медсестер.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, сколько вакансий для медработников и какие зарплаты им готовы платить.

На 22 июня по всей стране требуется 3905 врачей-специалистов. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий. Ситуация отличается по регионам. К примеру, в Минске требуется 1082 работников, в Витебской области — 422, а в Гродненской — 385.

Для сравнения: 29 мая в Беларуси требовалось 3754 врача-специалиста.

По 2192 вакансиям, которые размещены для врачей, готовы платить зарплату до 900 рублей. Но нужно учитывать, что в тексте вакансий, как правило, указывают суммы до уплаты налогов. При этом для медиков зачастую прописывают занятость больше, чем на одну ставку.

Для медсестер размещено 3393 вакансии. Для сравнения: на 29 мая было 2310 предложений от нанимателей. Больше всего сейчас открыто вакансий в Минске — 1242. К примеру, в Брестской области не хватает 358 работников, а в Гомельской — 614.

Большинство вакансий для медсестер — 2364 — на зарплату до 700 рублей.

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