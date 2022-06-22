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Европейский совет принял решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС

  • 22.06.2022, 9:47
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Европейский совет принял решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Такой же статус получит и Молдова.

Украина получит статус кандидата в члены Европейского союза. Соответствующее решение принял Европейский совет.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"В последнем проекте EUCO говорится, что "Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - говорится в сообщении.

При этом Йозвяк отметил, что Евросовет примет решение о шагах для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы в ЕС уже после объявления статуса кандидата, сначала страны должны будут выполнить все условия комиссии.

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