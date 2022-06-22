Европейский совет принял решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС 22.06.2022, 9:47

1,298

Такой же статус получит и Молдова.

Украина получит статус кандидата в члены Европейского союза. Соответствующее решение принял Европейский совет.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"В последнем проекте EUCO говорится, что "Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - говорится в сообщении.

При этом Йозвяк отметил, что Евросовет примет решение о шагах для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы в ЕС уже после объявления статуса кандидата, сначала страны должны будут выполнить все условия комиссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».