Литва усилила контроль за теми, кто часто ездит в Беларусь 22.06.2022, 9:57

Фото: Delfi

На границе могут вырасти очереди.

Литва ввела более строгие процедуры таможенного контроля для путешественников, направляющихся в Беларусь.

Как сообщили в таможенном ведомстве Литвы, некоторые местные жители ездят в Беларусь слишком часто, покупают дешевое топливо и сигареты, которые потом могут вовлекаться в нелегальный оборот. В итоге страна теряет налоги.

Как сообщала литовская таможня, 20 июня на всех литовских дорожных постах на границе с Беларусью в очереди стояло около 300 машин. "Несмотря на предупреждения о том, что таможенники будут ужесточать проверки автомобилей, направляющихся в Беларусь, из-за потенциальных рисков контрабанды, поток частных пассажиров не снижается", – констатирует таможня.

"Мы вынуждены больше времени уделять осмотру автомобилей, потому что наблюдаем тенденцию некоторых граждан Литвы ездить в Беларусь несколько раз в месяц. Мы оцениваем риск нелегального бизнеса. Количество легковых автомобилей, едущих в Беларусь, увеличилось с нескольких раз. Конечно, резкое изменение потока автомобилей и ужесточение процедур таможенного контроля увеличат время ожидания, поэтому мы призываем тех, кто едет в Беларусь, быть к этому готовым", – говорит генеральный директор Таможенного департамента.

20 июня усиление мер по борьбе с контрабандой обсуждались на совместном заседании Таможенного управления, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».