Долги белорусских предприятий пошли вверх 2 22.06.2022, 10:11

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По сравнению с началом года объем задолженности вырос на 2,2%.

Флагманские компании страны отчитались о финансах за треть года. По сравнению с 1 января у флагманов есть рост задолженностей, пишет сайт banki24.by.

В Беларуси данные о финансах и состоянии расчетов крупных и средних бизнесов приходят с задержкой от окончания отчетного периода. Например, в июне самая свежая информация относится к цифрам на 1 мая.

Суммарные долги крупных и средних организаций страны на 1 мая 2022-го составили 167,6 млрд BYN. По сравнению с началом года объем задолженности вырос на 2,2%.

В прошлом месяце издание прогнозировало, что размер задолженности сократится по сравнению с 1 апреля. Так и произошло, эффект курсовых разниц сыграл в пользу уменьшения BYN-обязательств флагманов. В пересчете на белорусские рубли объем суммарных долгов за месяц сократился на 5,7%.

Задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договорами и/или законодательными актами, называется просроченной. На 1 мая объем просроченных долгов флагманов составил 10,7 млрд BYN в эквиваленте. Таким образом, удельный вес проблемных обязательств у флагманов на отчетную дату достиг 6,4%.

Суммарные долги – это совокупность обязательств предприятий по кредитам и займам и кредиторской задолженности. На 1 мая размер долгов по кредитам и займам составил 101,3 млрд BYN, кредиторки – 66,3 млрд BYN (согласно Белстату).

По сравнению с 1 января долги флагманов по кредитам и займам выросли на 3,6%, по кредиторке – на 0,1%. Обе части суммарной задолженности затронуло сокращение за счет эффекта курсовых разниц в апреле: кредиторка упала на 4,8%, долги по кредитам и займам – на 6,3%.

На отчетную дату просроченная кредиторка флагманов РБ составила 8,511 млрд BYN. Относительно начала 2022 года размер этой задолженности вырос на 12,8%.

К 1 мая просроченные кредиты и займы у флагманов страны достигли 2,189 млрд BYN в эквиваленте. По сравнению с 1 января объем обязательств уменьшился на 2,4%.

Помимо кредитов и займов, а также кредиторки есть дебиторская задолженность флагманов. Дебиторская задолженность – это задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за товары, работы и услуги, по полученным векселям, с дочерними организациями, бюджетом, персоналом, прочими дебиторами.

На отчетную дату размер дебиторки флагманских компаний Беларуси составил 57,7 млрд BYN в эквиваленте. По сравнению с началом 2022 года размер задолженности дебиторов вырос на 3,6%.

Просроченная дебиторка флагманов РБ составила 8,634 млрд BYN. Относительно 1 января она увеличилась на 15,0%.

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