Беларусь сокращает поставки молока и мяса в Россию 3 22.06.2022, 10:24

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Беларусь не наращивает поставки в Россию молока и мяса. Более того, они сокращаются. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Глава ведомства, отвечая на вопрос об участившихся нарушениях при поставках растительной и животной продукции из Беларуси, отметил, что сейчас российский рынок все больше открывается для поставок из РБ:

— Но при этом увеличения торговли с их стороны не происходит, даже напротив — импорт мяса и молока из Беларуси снизился примерно на 5−7%. Предположительно, это может быть связано с закрытием границ Беларуси с Украиной и Польшей и, соответственно, сокращением объема закупаемой там продукции. Освободившиеся ниши закрываются за счет внутреннего производства, а для экспорта остается меньше ресурсов, — отметил Данкверт.

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