Россия «усилила» группировку в Черном море дефективной подлодкой 3 22.06.2022, 10:23

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иллюстрационное фото

Легкая мишень для ВСУ.

Войска России "усилили" флот в Черном море дефективной субмариной, которую недавно капитально ремонтировали. Вероятно, эта подлодка не сможет наносить удары ракетами "Калибр".

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своем канале в Telegram. Он считает, что украинские военнослужащие смогут потопить отремонтированную россиянами подлодку.

"Мало того, что эту лодку недавно капитально ремонтировали, поэтому она не рассчитана на то, чтобы запускать, например, ракеты типа "Калибр". Точнее, ее подрехтовали, чтобы она эти ракеты запускала, однако мы не знаем, как эта субмарина себя поведет. Возможно, она станет первой российской субмариной, которая пойдет ко дну во время войны за нашу независимость", – отметил Братчук.

Сейчас, по его данным, в акватории Черного моря находятся четыре вражеских крупных десантных корабля и подводная лодка.

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