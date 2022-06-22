В Дагестане власти опубликовали видео овец с буквой Z
- 22.06.2022, 10:26
- 2,218
Ролик сопровождался фрагментом из песни Олега Газманова.
В России дагестанское министерство сельского хозяйства и продовольствия опубликовано, а затем удалило видео перегона крупного стада овец – на каждом животном была написана буква Z.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Ролик был опубликован в официальном аккаунте ведомства в соцсетях и сопровождался фрагментом из песни Олега Газманова: «Россия, Россия – в этом слове огонь и сила».
Вскоре его удалили.
Буквы Z и V появились в феврале 2022 года на российской военной технике, участвующей в войне против Украины. Впоследствии российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения.