В Дагестане власти опубликовали видео овец с буквой Z 22.06.2022, 10:26

2,218

Ролик сопровождался фрагментом из песни Олега Газманова.

В России дагестанское министерство сельского хозяйства и продовольствия опубликовано, а затем удалило видео перегона крупного стада овец – на каждом животном была написана буква Z.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Ролик был опубликован в официальном аккаунте ведомства в соцсетях и сопровождался фрагментом из песни Олега Газманова: «Россия, Россия – в этом слове огонь и сила».

Вскоре его удалили.

Буквы Z и V появились в феврале 2022 года на российской военной технике, участвующей в войне против Украины. Впоследствии российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».