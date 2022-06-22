Лукашенко у Путина — это будто Мусолини у Гитлера 4 Анатолий Октисюк

22.06.2022, 10:38

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В случае интервенции в Украину тысячи белорусов могут взять в руки оружие против диктатора.

Лукашенко может напасть на Украину в ближайшие полгода или до кардинального изменения обстановки на фронтах на Донбассе.

Путин требует от Лукашенко задействовать определенный ресурс против Украины, но Лукашенко не хочет и аргументирует это тем, что белорусская армия не готова, не обучена и тому подобное. Все эти учения как раз налицо, потому что благодаря этому Лукашенко придумывает все новые и новые поводы для того, чтобы не привлекать белорусский контингент.

Вторая причина возможного нападения в том, что Лукашенко сам постоянно придумывает новые угрозы со стороны НАТО - мол, они готовят какую-то вооруженную агрессию.

Если Россия нанесет военное поражение Украине на Донбассе и под конец 2022 года начнет собирать свою армию на учения в Беларуси, то вполне возможно, что они будут атаковать север Украины совместно с белорусской армией. Если бы у Путина все шло по его плану, то где-то в конце сентября войска Лукашенко приобщались к оккупационным миссиям, но скорее всего, Россия будет использовать белорусские войска для тыловых операций и охранных функций-маловероятно, что они будут выполнять боевые задачи. То есть сначала будут идти россияне, а за ними - белорусские части.

Ведь белорусская армия не готова к войне - она находится еще в более плачевном состоянии, чем российская, не говоря уже о том, что белорусская армия никогда и нигде не воевала и всегда финансировалась по остаточному принципу. То есть это глубоко советская армия, потому что все ресурсы расходовались на МВД - на КГБ и спецслужбы, которые обеспечивали выживание режима. Для сравнения - Госпогранслужба в Украине больше всей армии Беларуси.

Но тем не менее, у нее есть запасы техники, вооружения, которое может быть использовано против Украины.

Вмешательство Беларуси необходимо России для открытия второго фронта ради распыления ресурсов, чтобы их нельзя было использовать в кампаниях на Востоке. А поскольку западные регионы тыловые, Россия рассчитывает нарушить этим поставки западного оружия, а заодно и разрушить остатки украинской экономики, ведь именно на Западе продолжает работать бизнес, платятся налоги и тому подобное.

Но открытое участие не выгодно самому Лукашенко, поскольку это-чувствительный вопрос для белорусского общества. И в случае, если они решатся на интервенцию, тысячи белорусских оппозиционеров могут взять оружие в руки и пойдут воевать, что вызовет риски для удержания власти непризнанным президентом.

Маркерами реальной готовности к наступлению Беларуси могут стать провокации на границе у границы с Украиной - обстрелы, участие диверсантов и так далее.

Однако риски этого очень малы. Потому что если Лукашенко действительно будет участвовать в войне, это спровоцирует еще большие и интенсивные поставки оружия в Украину. Да и Путин будет вынужден тратить дополнительные ресурсы на удержание власти в Беларуси. Ведь Лукашенко у Путина - это будто Мусолини у Гитлера. Он тоже был слабым союзником, на которого Германия тратила много средств.

К тому же, новое наступление может быть еще менее успешным, чем наступление в феврале. Ведь в феврале россияне заходили парадными колоннами, а сейчас кругом блокпосты развернуты бригады ТРО, военные ВСУ, определенная техника и этого будет достаточно, чтобы завязать контактные бои.

Анатолий Октисюк, «Главред»

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