Недалеко от границы с Украиной горит российский нефтеперерабатывающий завод

Недалеко от границы с Украиной горит российский нефтеперерабатывающий завод8
- 22.06.2022, 10:45
- 2,096
Видеофакт.
В российском городе Новошахтинск Ростовской области утром 22 июня произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил местный ресурс Donday.
Российское издание и пропагандисты РИА Новости, ссылаясь на слова местных жителей и спасателей, пишут, что после "возгорания в теплообменнике" клубы черного дыма "разносятся на несколько километров", и "пострадавших нет".
"Причина случившегося пока остается неизвестной", – пишет ресурс.
Видео распространяет близкий к спецслужбам РФ ресурс Baza. Позднее они же выложили ролик с предполагаемым ударом по НПЗ с помощью беспилотника.