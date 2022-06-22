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Недалеко от границы с Украиной горит российский нефтеперерабатывающий завод

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  • 22.06.2022, 10:45
  • 2,096
Недалеко от границы с Украиной горит российский нефтеперерабатывающий завод

Видеофакт.

В российском городе Новошахтинск Ростовской области утром 22 июня произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил местный ресурс Donday.

Российское издание и пропагандисты РИА Новости, ссылаясь на слова местных жителей и спасателей, пишут, что после "возгорания в теплообменнике" клубы черного дыма "разносятся на несколько километров", и "пострадавших нет".

"Причина случившегося пока остается неизвестной", – пишет ресурс.

Видео распространяет близкий к спецслужбам РФ ресурс Baza. Позднее они же выложили ролик с предполагаемым ударом по НПЗ с помощью беспилотника.

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