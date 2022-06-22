«За поход на рынок отдаю меньше десяти долларов и возвращаюсь с рюкзаком на килограммов восемь» 4 22.06.2022, 11:00

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Как живется белорусам, которые переехали в Турцию?

Турция традиционно была и остается одним из любимых мест для отдыха белорусов. Но в связи с безвизовым режимом между нашими странами некоторые начали рассматривать ее и как место для релокации — особенно после начала войны в Украине, когда «шенген» открыть стало еще сложнее.

Журналисты «Нашай Нiвы» пообщались с несколькими белорусами, которые переехали в Турцию, о ценах, тонкостях аренды и получения вида на жительство и отношении к политике Эрдогана.

«Только в моем доме живет несколько белорусских семей»

Не так давно о Евгении Гуцалове из Витебска активно писали государственные СМИ. Еще бы! Он — тот самый белорус, который за 10 дней пересек родную страну с севера на юг, пробежав 650 километров. Все изменилось после выборов 2020 года.

«Я снял стебное видео в деревне: будто сижу утром в туалете с «Советской Белоруссией», на фоне звучит гимн. Выложил его в свой Инстаграм. И против меня возбудили уголовное дело по 370-й статье (издевательство над государственными символами). Так осенью 2021 года я уехал», — вспоминает молодой человек.

Турцию Евгений стабильно посещал с 2013 года, а с 2015-го вообще начал организовывать там походы — водил людей по Ликийской тропе, Карийской, в Качкар.

«Для жизни выбрал Махмутлар, небольшой город рядом с Аланией. Здесь живет много русскоязычных. А теперь и белорусов. Я сам познакомился где-то с двадцатью-тридцатью нашими. В основном это айтишники. Некоторые уезжали сюда из Украины 25-26 февраля, многие даже без паспортов.

Только в моем доме живет несколько белорусских семей. Есть здесь и украинцы. С одной семьей я как-то столкнулся в лифте, и старая женщина спросила, откуда я. Как на белоруса, в мой адрес полетели агрессивные высказывания. Но когда я объяснил, что у нас происходит в плане репрессий, она успокоилась. Украинцы далеко не все знают о нашей ситуации. Сейчас мы с ними здороваемся нормально, обмениваемся новостями. Что касается турок, то ко всем иностранцам они относятся одинаково хорошо, кажется», — рассказывает Евгений.

«За поход на рынок отдаю меньше десяти долларов и возвращаюсь с рюкзаком на килограммов восемь»

Среднее по размерам жилье в Махмутларе можно снять за 500-600 евро, совсем маленькую квартиру реально найти в районе 400. Чтобы обеспечивать себя, Евгений продолжает устраивать туристические туры по стране для русскоязычных на 1-2 дня.

«В Турции очень здорово с едой. На базарах все стоит копейки: земляника, черешня, фрукты, овощи. За один поход я отдаю 150 лир (менее 10 долларов), и этого мне хватает на неделю.

С базара всегда возвращаюсь с рюкзаком на килограммов 8-10. Турки, они еще такие: ты берешь килограмм, а они сверху могут насыпать. В магазинах разве что не хватает сырков глазированных. Здесь много российских магазинов или с владельцами-украинцами, и там иногда можно даже натолкнуться на «лидский квас», — отмечает наш собеседник.

«Бюрократии в Турции меньше»

Счет для себя Евгений открывал в местном IŞ bank, пользуясь гугл-переводчиком, — всего все процедуры заняли 40 минут. На оформление прописки у него ушло пять минут — по мнению мужчины, бюрократии в Турции меньше.

Еще больше интересного про Турцию Евгений рассказывает у себя в Инстаграме

Из минусов он отмечает лишь отсутствие перед глазами белорусских пейзажей:

«Мне очень нравилось путешествовать по Беларуси — то на велосипеде, то пешком куда, по Ельне то же. Близких моих здесь не хватает. В больших городах Турции в следующем году возможны протесты из-за выборов. Хотя здесь в полную силу в СМИ уже пишут, что Эрдогана поддерживает более 50% населения. Местных с детства приучают не разговаривать о политике, не жаловаться, заниматься своими делами. Но работы туркам не хватает явно.

В любом случае, в городе, где я сейчас, больше иностранцев, и я чувствую себя здесь в безопасности. Нет больше паранойи, как в Беларуси: якобы за мной постоянно кто-то следит и кажется, что незнакомая машина во дворе — обязательно за мной».

Евгению повезло приехать раньше — в 2021 году в Турции был меньший поток беженцев и он получил ВНЖ сразу на год.

«Осенью вид на жительство закончится, планирую его продолжать. Видимо, перееду в другой регион: надо попутешествовать по стране, Турция же большая. В наше неспокойное время строить далекие планы нет никакого смысла. На данный момент мне комфортно в этой стране», — подытоживает Евгений.

«Со старта для переезда сюда нужно иметь на руках минимум две штуки»

Евгения приняла решение уезжать из Беларуси на второй день войны с Украиной, для нее это стало последней каплей и тем событием, которое перечеркнуло надежды на лучшее.

Девушка работает онлайн в сфере информационных технологий, поэтому вопрос о работе не стоял — она просто переместилась вместе с ней. Налоги белоруска продолжает платить на родине. С собой Женя забрала и мать.

Турция выбиралась по принципу отсутствия необходимости делать визу. Плюс в стране комфортный климат и есть друзья.

«Мы живем в Анталье, потому что из прибрежных городов он самый большой и не супертуристический. В Анталье есть плюс-минус все блага цивилизации, в отличие от поселков, которых здесь много вокруг», — рассказывает героиня.

Семья переехала в апреле, так как делала домашним животным прививки от бешенства и после них нужно было держать 30-дневный карантин. За билеты Минск-Стамбул на тот момент они отдали 1100 евро. Из Стамбула в Анталью добирались уже на машине, заплатив за переезд и бензин 200 долларов.

За квартиру Женя с матерью платят 550 долларов в месяц: это кухня плюс гостиная и две маленькие спальни метров по 9. Коммуналка у тех, кто постоянно пользуется кондиционером и бойлером, здесь выходит около 100 долларов. Еще 25 сверху — интернет и телефон.

«В Турции арендное жилье почти никогда не предусматривает наличия всей мебели, нам пришлось много чего докупить: полки под обувь и для ванной комнаты, зеркала, посуду. Так что со старта на билеты и жилье для переезда сюда нужно иметь на руках минимум две штуки», — вводит в курс дел Женя.

Основание для туристического вида на жительство — договор аренды

Девушка уже получила туристическое разрешение на жительство на полгода. Поводом для этого стал один договор на аренду жилья. С заверенной копией этого договора, фотографиями, копией паспорта, заявлением и налоговым номером (оформляется онлайн) приходишь в местную миграционную службу, заполняешь анкету и ждешь решения. Иногда могут дополнительно запросить выписку со счета: желательно иметь минимум 500 долларов в месяц на человека.

Без ВНЖ белорусам можно находиться в Турции только 90 дней в году, каждые 30 дней обнуляя свое гостевание выездом за пределы страны.

Девушка живет в турецком районе, где почти отсутствуют иностранцы. И продукты там очень дешевые.

При курсе 17 лир за доллар помидоры она приобретает по 5-6 лир, кабачки, арбузы и перцы по три. Самая дорогая пока черешня — около 15-20 лир за килограмм. В магазинах вроде Migros продукты уже будут дороже — цены сравнимы с Минскими.

Ассортимент в магазинах

«Здесь нет молочки в привычном нам смысле. Масло обычно соленое. Нет сырков и разнообразия в йогуртах. Колбас тоже немного: свинину здесь почти не едят, все же мусульманская страна. Зато фрукты и овощи лучше и дешевле.

У меня в Беларуси была большая проблема есть овощи: я их не люблю, а надо же употреблять. А тут без принуждения начала, ведь они имеет вкус. В кофейнях все тоже вкусно и дешево. Средний счет — 20-25 рублей, но при этом я беру все, что хочу, и прямо на берегу моря», — комментирует собеседник.

В Турции большие акцизы на табак, алкоголь и бензин. Иногда цены на эти группы товаров в два и три раза выше белорусских

«Буду через десять минут у турок — это иногда через 1,5 часа»

Из минусов жизни в Турции Женя отмечает специфическое жилье, отсутствие центрального отопления и горячей воды (в их квартире стоит проточный нагреватель, и иногда он приносит неудобства), немалое количество бедных районов с низким уровнем жизни.

«Здесь также хромает местная сфера бьюти-услуг — не умеют делать качественно те же ногти. Поэтому те, кто приехал из СНГ, ходят к русским мастерам — там уже все на высшем уровне. Я была у них на педикюре, маникюре, и ноль вопросов.

Но здесь очень комфортный для меня климат (я хорошо переношу жару). В Турции 300 солнечных дней в году! Местные все очень расслаблены, улыбаются, любят животных и детей. Правда, и опаздывают вечно. «Буду через 10 минут» — это иногда через 1,5 часа, и я не преувеличиваю».

«И понимать, что за мной не приедут»

Еще один из минусов — политика, добавляет героиня.

«С политикой здесь жопа, в следующем году пройдут выборы, и вполне возможна ситуация, которая была в Беларуси в 2020-м. с экономикой у них лучше, чем у нас, конечно. Лучшие зарплаты, меньшие цены. Но Эрдоган — такой же диктатор, много полиции. Но тут я все равно могу накинуть на себя любой флаг и понимать, что за мной не приедут сразу же».

В Турции работает «Амазон», есть и свои доставки, аналогичные «Онлайнеру». Сервис в платных клиниках — сравним с уровнем «Лодэ» или «Умкабелмеда» по ценам и качеству. Чтобы жить с большим комфортом, Женя теперь учит турецкий: только с английским и русским за пределами туристической зоны вас здесь не поймут.

«Я планирую жить в Анталье минимум до середины октября, продлить еще на полгода ВНЖ. А потом посмотрим. Через год, как я и говорила, здесь выборы и, на мой взгляд, ожидается нечто подобное с Беларусью. В таком случае я не хотела бы оставаться в Турции. Пока же можно покайфовать в хорошем климате, походить на море и поесть вкусных фруктов», — делится планами Женя.

«Квартиру сдали не хозяева, а мошенница»

Копирайтер, репетитор по английскому языку и барабанщик Егор Блахин, как и Евгения, переехал с друзьями в Турцию после начала войны: туда не нужна виза, и страна менее перенаселена эмигрантами по сравнению с Грузией. Стамбул был выбран в качестве пункта назначения для нового места жительства.

«Мы думали об эмиграции давно. Куча моих друзей в тюрьме, кто-то под следствием, кто-то сбежал из страны. Держала многое, но после начала войны я все же сказал всем родственникам, что-таки уезжаю, и если хотите — езжайте со мной.

В марте уже начался рост цен на билеты. В результате мы долетели до Москвы, оттуда был прямой самолет в Стамбул, но рейс «Аэрофлота» отменили. Я открыл список стран, которые, как мне казалось, дружат с Россией и не введут санкции — Узбекистан, ОАЭ. И мы с друзьями в итоге купили билеты через Эмираты и Узбекистан. Стоило 700—800 долларов на человека», — вспоминает парень.

Неприятный сюрприз ожидал молодых людей на самом первом этапе — при поиске жилья. Искали на специализированном сайте и в соцсетях. В итоге сняли хорошую квартиру при помощи риелтора, но оказалось, что ее им сдали не хозяева, а мошенница — в субаренду и дороже, чем та стоит в реальности. Плюс она забрала депозит — около 700 долларов.

«Местные, будь их воля, позволили бы нам находиться в стране 365 дней без каких-либо документов»

«Из-за этой неувязки мы не смогли получить наш туристический ВНЖ, обратились в местную полицию и объяснили проблему. Нам выдали временный документ для пребывания в Турции до решения суда, который назначен на ноябрь. Настоящие хозяева квартиры в любом случае на нашей стороне, мы продолжаем жить там же. Как сказали полицейские, наша ситуация суперуникальная: такое у них — редкость. И благодаря ей, мы сейчас дружим с шефом местной полиции. В общем, местные признались, что белорусам, айтишникам, кто работает онлайн, будь их воля, они бы разрешили находиться в стране 365 дней без каких-либо документов, потому что мы не забираем рабочие места, цивилизованные люди, а деньги в стране оставляем», — рассказывает Егор.

«Плохо развито все, что связано с технологиями»

Егор перечисляет вещи, к которым белорусу в Турции, придется привыкать:

«Здесь плохо развито все, что связано с технологиями: сайты и мобильные программы работают так, будто сделаны наспех. С другой стороны, есть удобная система оплаты для всего общественного транспорта: приобретаешь карточку и просто ее пополняешь.

Для кого-то может стать проблемой намаз пять раз в день, который происходит громко.

Большой минус — невозможность найти работу без знания турецкого языка. Максимум — фрукты перебирать или что-то в туристической сфере. Местные и сами страдают от нехватки работы. Сам я занят как фрилансер онлайн, но и тут есть проблема. Деньги мне приходят из разных стран мира, а, учитывая санкции, поступления из России очень сложно забирать. Открыть же счет в банке с хорошими условиями иностранцу без ВНЖ сложно.

Пока я пользуюсь сервисами MoneyGram и Western Union. Жаль еще, что в Турции не работает PayPal — это тоже критически важно для фрилансера».

Квартиру возле аэропорта имени Ататюрка (Егор сравнивает район с минским Зленым лугом) вместе с друзьями он снимает за 380 долларов, но в последнее время жилье в Стамбуле сильно подорожало и нужно ориентироваться на старт от 450-500 долларов. Коммуналка и интернет — еще 50 долларов сверху.

«С другой стороны, здесь все договоры заключаются минимум на полгода и в лирах, а курс сильно скачет. Если снимете квартиру за 500 долларов, есть большая вероятность, что через месяца три она будет стоить 450.

Конечно, это нехорошо: пока экономика держится, но ведь это дело времени. Мыльный пузырь рано или поздно лопнет — по прогнозам, есть вероятность экономического кризиса и достаточно большая», — добавляет наш собеседник.

Еще больше проникнуться атмосферой Стамбула можно, посмотрев видео, которое Егор снял для проекта «Гэта мы!»

«Пообедал некогда за 1,5 доллара»

Рассказывая о еде, Егор упоминает свой рекорд.

«Я пообедал когда-то на 22 лиры, это 1,5 доллара. И при этом я взял бургер, картошку и колу. В целом здесь суперразвитая доставка, но, если не знаешь хорошо турецкий, это история закрытая. Проще купить пиццу самому, чем полчаса объяснять доставщику, как попасть на твою улицу.

Для дел с оформлением документов мы нанимали переводчика, но потихоньку учим турецкий при помощи программ в телефоне. Главное здесь, как с любым языком — осилить хотя бы с цифрами и модальными глаголами».

Егор также упоминает высокие цены на алкоголь и сигареты в связи с акцизами. Но Турция в целом — страна, где курят очень много, поэтому и альтернатива есть.

«Сигареты, типа местные самокрутки, здесь продаются на каждом углу. И это очень дешево по сравнению с тем, что в магазинах: около 10 лир за упаковку».

«Для мужчин, носящих бороду, в Турции — сказка»

Егор обращает внимание, что для мужчин, носящих бороду или усы, в Турции — просто сказка.

«Под домом в парикмахерской меня не только постригут, но и сделают маску для лица, массаж, и все удовольствие стоит 80 лир (около 10 долларов). Для девушек таких мест в Турции меньше в процентном соотношении, по моим оценкам».

Парень сделал себе дешевую медстраховку: 60 долларов в год, но пока ей не пользовался.

«Мой друг ходил лечить зуб в частную стоматологию — ставил там пломбу и отдал долларов 40, ему все отлично сделали», — отмечает Егор.

В планах парня — посмотреть мир дальше, попутешествовать:

«Я не привязан к месту работы, к детям, мне легко выбирать место жительства. У меня нет натуры оседлости: мне не нужно приобретать какой-то свой участок, иметь имущество (в Турции, например, можно приобрести новую квартиру за сто тысяч долларов).

Но если мы и не сможем куда-то поехать дальше, то и в Турции очень комфортно, нам здесь нравится: Турция куда свободнее Беларуси на этом этапе. Я благодарен этой стране, что она меня приютила, и грех жаловаться на что-то. Глобально, конечно, хотелось бы, чтобы закончилась война, сменилось руководство нашей страны. И мне хочется однажды вернуться в Беларусь, как и многим».

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