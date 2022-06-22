Массированный удар по острову Змеиный: появились новые подробности атаки ВСУ 5 22.06.2022, 11:00

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Операция по поражению вражеских подразделений на острове продолжается.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по острову Змеиный. Операция по поражению вражеских подразделений на острове продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Что касается острова, удар был нанесен и массирован удар с применением разнородных сил, все их мы не раскрываем, потому что нас слушает и читает враг. Этот удар нанес определенный вред (противнику - ред.), мы видим и понимаем, что и скопления личного состава и скопления техники были поражены", - отметила Гуменюк.

По ее словам, в результате удара существенно поврежден, а возможно, уничтожен вражеский ЗРК "Панцирь", повреждена радиолокационная станция. Также у врага есть другие потери, но эта информация уточняется.

"Операция (по поражению врага на острове - ред.) продолжается, я думаю, очень скоро мы сообщим информацию", - подчеркнула спикер ОК "Юг".

Напомним, ранее стало известно, что на острове Змеиный зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники.

Также специалисты из группы OSINT-88 обнародовали спутниковый снимок острова Змеиный, на котором видны три выгоревших участка.

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