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Массированный удар по острову Змеиный: появились новые подробности атаки ВСУ

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  • 22.06.2022, 11:00
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Массированный удар по острову Змеиный: появились новые подробности атаки ВСУ

Операция по поражению вражеских подразделений на острове продолжается.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по острову Змеиный. Операция по поражению вражеских подразделений на острове продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Что касается острова, удар был нанесен и массирован удар с применением разнородных сил, все их мы не раскрываем, потому что нас слушает и читает враг. Этот удар нанес определенный вред (противнику - ред.), мы видим и понимаем, что и скопления личного состава и скопления техники были поражены", - отметила Гуменюк.

По ее словам, в результате удара существенно поврежден, а возможно, уничтожен вражеский ЗРК "Панцирь", повреждена радиолокационная станция. Также у врага есть другие потери, но эта информация уточняется.

"Операция (по поражению врага на острове - ред.) продолжается, я думаю, очень скоро мы сообщим информацию", - подчеркнула спикер ОК "Юг".

Напомним, ранее стало известно, что на острове Змеиный зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники.

Также специалисты из группы OSINT-88 обнародовали спутниковый снимок острова Змеиный, на котором видны три выгоревших участка.

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