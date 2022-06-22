Какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры 1 22.06.2022, 11:08

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Есть варианты и по 100 долларов.

Журналисты нашли в базе Realt недорогие варианты для тех, кто не оставляет мысли пожить подальше от городской суеты. Все домики можно снять дешевле большинства квартир в Минске, а если готовы закрыть глаза на отсутствие удобств, получится вложиться даже в 100 долларов в месяц.

Смолевичский район, с/т «Мичуринец», 150 долларов в месяц

Дача сдается в Минской области, в 40 километрах от Минска, в 3 километрах от Жодино.

Кирпичный двухуровневый дом в садовом товариществе «Мичуринец». На участке в 6 соток оформлен газон, есть кусты, плодовые деревья, клубника, грядки. Туалет на улице и только холодная вода. В доме несколько спальных мест — две кровати на 1 этаже, диван и кровать на 2 этаже.

Смолевичский район, с/т «Белстандарт», 100 долларов в месяц с торгом

Дача в садовом товариществе «Белстандарт», в 40 километрах от МКАД.

Дачу сдают на сезон или больше и в зависимости от срока сдачи готовы к торгу. Все удобства на улице, водопровод рядом с домом. На первом этаже в доме тамбур/кухня и большая комната с двумя кроватями и погреб. На втором этаже тамбур и спальня с двумя кроватями. Цена невысокая, потому что собственник ожидает, что арендатор будет ухаживать за домом и участком.

Логойский район, с/т «Лесное-90», 300 долларов в месяц

Дача в 22 км от МКАД по Логойскому направлению.

Этот вариант дороже остальных из подборки, но здесь санузел в доме, установлена душевая кабина, подведена стиральная машина. Отопление печное, канализация местная, кровля - металлопрофиль. Вода сезонная, разведена по дому (заведена в санузел и кухню).

На участке в 8 соток высажен газон, слива, яблони. Участок огорожен живой изгородью из ели. Рядом лес, в 10 минутах ходьбы автобусная остановка.

Молодечненский район, Радошковичи, 150 долларов в месяц

Дача в 40 километрах от МКАД.

Двухуровневый дачный домик без отопления. Санузел и вода в доме, но только холодная. Обустроена кухня, есть 5 спальных мест.

Пуховичский район, 150 долларов в месяц

Двухуровневый деревянный домик 1990 года постройки в деревне Веселово Пуховичского района в 80 километрах от МКАД.

Дача находится в 5 минутах от железнодорожной станции «Веселовский». В доме три комнаты, печное отопление, санузел на улице, вода из колодца рядом. Есть вся мебель, телевизор и холодильник. На участке находятся хозпостройки, недалеко от дома лес.

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