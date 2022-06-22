Минобороны Беларуси объявило мобилизационные учения на границе с Украиной

Минобороны Беларуси объявило мобилизационные учения на границе с Украиной8
- 22.06.2022, 11:22
- 5,040
В учениях будут участвовать и подразделения сил спецопераций.
Министерство обороны Беларуси сегодня начало мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области. Оно продлится до 1 июля. Сообщается, что учение включено в план подготовки Вооруженных сил на 2021/22 учебный год. Его проводит заместитель начальника Генштаба.
Количество призываемых не называется. Военные комиссариаты будут также заниматься оповещением военнообязанных, а также отрабатывать мероприятия по сборам на пунктах отправки в воинские части.
В учении также будут участвовать подразделения сил спецопераций. Их задача — создать обстановку, приближенную к реальной.
Особенностью предстоящего учения является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов.
Отметим, что учения проводятся на фоне обострения ситуации на границе с Украиной. Украинские эксперты считают, что Лукашенко может готовиться к войне.