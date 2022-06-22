Минобороны Беларуси объявило мобилизационные учения на границе с Украиной 8 22.06.2022, 11:22

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В учениях будут участвовать и подразделения сил спецопераций.

Министерство обороны Беларуси сегодня начало мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области. Оно продлится до 1 июля. Сообщается, что учение включено в план подготовки Вооруженных сил на 2021/22 учебный год. Его проводит заместитель начальника Генштаба.

Количество призываемых не называется. Военные комиссариаты будут также заниматься оповещением военнообязанных, а также отрабатывать мероприятия по сборам на пунктах отправки в воинские части.

В учении также будут участвовать подразделения сил спецопераций. Их задача — создать обстановку, приближенную к реальной.

Особенностью предстоящего учения является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов.

Отметим, что учения проводятся на фоне обострения ситуации на границе с Украиной. Украинские эксперты считают, что Лукашенко может готовиться к войне.

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