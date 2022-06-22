Какие новшества вводят белорусские банки
- 22.06.2022, 11:30
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Полный список последних нововведений.
Банки вводят очередные новшества. Они среди прочего пересматривают комиссии и лимиты по некоторым услугам, а также вводят изменения по вкладам. Журналисты сайта zerkalo.io собрали последние нововведения.
Пересматривают комиссии и лимиты
«Банк БелВЭБ» с 24 июня введет комиссию за выдачу наличных без зачисления на текущий счет физлица (в том числе за зачисление по банковскому переводу в валюте). Сбор составит 1% от суммы, минимум — 10 рублей.
Этот банк также введет комиссию за зачисление денег через перевод в белорусских рублях через ЕРИП, если сумма превышает 30 тысяч рублей. Сбор — 1% от суммы превышения за календарный месяц по всем счетам в совокупности.
«Альфа-Банк» с 20 июня увеличил комиссию за выдачу наличных в своих кассах по карточкам платежных систем Mastercard, VISA иностранных банков. Сбор теперь составляет 15% от суммы операции. Банк также ввел лимит на снятие в своих банкоматах денег по карточкам иностранных банков — 500 белорусских рублей в 7 календарных дней.
«МТБанк» поднял с 20 июня комиссию по р2р переводам, которые поступают на карточку из устройств и сервисов иностранных банков. Сбор — 15% от суммы операции.
«Банк БелВЭБ» с 27 июня введет комиссию за выдачу наличных по карточкам «Мир» других банков через платежные терминалы. Сбор — 15% от выданной суммы.
С 21 июня «Технобанк» пересмотрел комиссию по переводам физлиц в иностранной валюте за пределы банка.
Новшества по вкладам
«Банк БелВЭБ» с 23 июня приостановил пополнение срочных вкладов физлиц в белорусских рублях и валюте. «Изменения распространяются на договоры, заключенные в офисах банка и в системах дистанционного банковского обслуживания, начиная с 11 марта 2022 года», — уточняет банк.
«Банк ВТБ (Беларусь)» c 21 июня перестал принимать дополнительные взносы по некоторым договорам срочных отзывных и безотзывных вкладов.
Какие еще изменения вводят банки
«Банк Дабрабыт» с 1 июля введет единовременную плату за обслуживание по карточкам «Белкарт-премиум». Сбор — 20 рублей.
«Банк БелВЭБ» отменил возможность подключать пакет услуг «Движение» для тех клиентов, которым до выхода на пенсию остается меньше 12 месяцев. «Кроме этого, обязательным условием подключения к пакету услуг „Движение“ является оформление физлицами в „Банке БелВЭБ“ заявления о перечислении пенсии (пособия) на счет физлица, открытый в банке», — уточняет финучреждение.
«БТА Банк» также с 20 июня ввел изменения в сборник вознаграждений. Но какие это новшества, банк не поясняет.