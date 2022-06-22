Военные РФ в панике: появилось видео удара ВСУ глазами оккупантов

Военные РФ в панике: появилось видео удара ВСУ глазами оккупантов16
- 22.06.2022, 11:33
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В результате попадания артиллерии по арсеналу началась детонация боеприпасов.
В соцсетях появилось видео удара украинской артиллерии по позициям российских войск глазами самих оккупантов.
По имеющимся данным, обнародованные кадры были сняты 16 июня в районе Хрустального (Красный Луч) Луганской области, где находился склад ВС РФ с боеприпасами.
Сами российские военные утверждают, что по их арсеналу попали из ракетного комплекса Точка-У.
В результате удара на складе началась детонация боеприпасов, а захватчики бросились в панике искать для себя хоть какое-то укрытие.