Военные РФ в панике: появилось видео удара ВСУ глазами оккупантов 16 22.06.2022, 11:33

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В результате попадания артиллерии по арсеналу началась детонация боеприпасов.

В соцсетях появилось видео удара украинской артиллерии по позициям российских войск глазами самих оккупантов.

По имеющимся данным, обнародованные кадры были сняты 16 июня в районе Хрустального (Красный Луч) Луганской области, где находился склад ВС РФ с боеприпасами.

Сами российские военные утверждают, что по их арсеналу попали из ракетного комплекса Точка-У.

В результате удара на складе началась детонация боеприпасов, а захватчики бросились в панике искать для себя хоть какое-то укрытие.

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