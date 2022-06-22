В МВД Украины оценили возможность прорыва со стороны Беларуси 2 22.06.2022, 11:37

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Ситуация может измениться.

Сейчас скоплений войск на границе Беларуси недостаточное, чтобы организовать новый прорыв в Украину.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в эфире телемарафона, передает unian.net.

Он отметил, что вблизи украинской границы находится около 4 тысяч военнослужащих из Беларуси. Этого количества мало, если говорить о попытках прорваться на Киев, Чернигов или другое направление Украины.

Денисенко отметил, что сегодня, 22 июня, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске. Советник министра не исключает, что именно на этой встрече Путин будет пытаться в очередной раз убедить Лукашенко привлечь свое войско, чтобы помочь России. Впрочем, Денисенко убежден, что Лукашенко снова будет пытаться выкрутиться.

"Говорить о том, что мы стоим на пороге масштабного наступления со стороны Беларуси пока что, к счастью, не приходится. Но мы вынуждены держать достаточно большие части и группировки, чтобы избежать даже теоретически этой возможности", – подчеркнул Денисенко.

Напомним, по мнению эксперта Олега Жданова, если Путин "дожмет" Лукашенко вступить в войну против Украины, то армия Беларуси может сформировать ударная группировка и начать активные боевые действия в течение месяца.

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