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Стало известно об еще одной возможной встрече Путина и Лукашенко

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  • 22.06.2022, 11:40
  • 8,122
Стало известно об еще одной возможной встрече Путина и Лукашенко

Диктаторы в этом году встречались уже пять раз.

Путин и Лукашенко могут встретиться 25 июня в Санкт-Петербурге, сообщает «Октагон. Северо-Запад». Издание не уточняет, откуда получило эту информацию и какой формальный повод для встречи.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал встречу Путина и Лукашенко на форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 30 июня — 1 июля в Гродно.

В этом году белорусский диктатор и глава Кремля встречались уже пять раз.

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