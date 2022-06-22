Стало известно об еще одной возможной встрече Путина и Лукашенко 9 22.06.2022, 11:40

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Диктаторы в этом году встречались уже пять раз.

Путин и Лукашенко могут встретиться 25 июня в Санкт-Петербурге, сообщает «Октагон. Северо-Запад». Издание не уточняет, откуда получило эту информацию и какой формальный повод для встречи.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал встречу Путина и Лукашенко на форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 30 июня — 1 июля в Гродно.

В этом году белорусский диктатор и глава Кремля встречались уже пять раз.

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