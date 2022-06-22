Барбекю на Змеином

Барбекю на Змеином3
- Александр Коваленко
- 22.06.2022, 11:47
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Россия в очередной раз опозорилась военным провалом.
Минобороны РФ разродилось таким перлом по острову Змеиный: "Российскими средствами ПВО, ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор", все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены".
В открытых источниках опубликовали первое спутниковое фото острова Змеиный за 21 июня.
Я так понимаю, эти три участка возгорания, особенно тот, что в центре, где размещались ЗРПК "Панцирь-С1" и КШМ Р-149 из состава 1532 зенитно-ракетного полка 53 дивизии противовоздушной обороны Тихоокеанского флота – Петропавловск-Камчатский – это просто жарили.
В опубликованном снимке неясен только один момент. Сделан ли он в самом начале, середине или конце барбекю?
21 июня на официальном уровне подтвердили, что ВСУ совершали определенные действия относительно острова Змеиный и они пока не завершены.
Что ж, наберемся терпения и дождемся финального аккорда, а из того, что уже опубликовано, можно сделать выводы, насколько эта мелодия будет хорошей.
Ну, а Минобороны РФ в очередной раз опозорилось своей бездарной ложью. Продолжение следует!
Александр Коваленко, t.me