«Пассажиры остаются, а водитель на разворот» 10 22.06.2022, 11:55

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иллюстрационное фото

Из Польши в Беларусь не пропустили маршрутчика, который перевозил три пары обуви и людей.

Историю с пересечения польско-белорусской границы рассказала читательница mostmedia.io Ирина. 19 июня она ехала из Белостока в Гродно на рейсовой маршрутке. На границе белорусская таможня развернула водителя транспорта из-за того, что он превысил норму по перевозки обуви. А пассажиры остались на границе и самостоятельно искали другой транспорт, чтобы добраться в Гродно.

Водитель маршрутки и кроссовки

Для Ирины это первый случай на польско-белорусской границе, когда развернули водителя маршрутки. Ехала она в Гродно через пункт пропуска «Бобровники». После закрытия «Кузницы» это основной пункт, который связывает Белосток и Гродно.

— Поляков прошли быстро. Въехали к белорусам, подошла наша очередь на контроль. Сначала проверили пограничники, потом подошла женщина-таможенница. Объяснила, кому на какой коридор, и пошла проверять машину. Возвращается и спрашивает про вещи. Заинтересовалась кроссовками, все промолчали. Потом выяснилось, что это были вещи водителя. Таможенница его сразу на красный коридор, а у него три пары обуви.

Ирина рассказывает, что для них стало большой неожиданностью, когда таможенники велели водителю возвращаться в Польшу. Пассажиров оставили на границе.

— Мы прошли через тщательный контроль, даже косметички проверяли. А потом мы узнаём, что нашу маршрутку, за которую мы заплатили, отправляют обратно в Польшу. Сказали: «Пассажиры остаются, а водитель на разворот». Нам стали искать новый транспорт.

Водитель отвечает за пассажиров

Полтора часа потребовалось, чтобы пассажиров рассадили по новым машинам. Ирина говорит, что чувствовала себя на границе как с протянутой рукой — хоть бы кто сжалился и взял.

— Всё из-за водителя. Он на работе и отвечает за доставку пассажиров. Ездит каждый день и как будто не знает про норму на границе. Мог же даже сказать пассажирам, чтобы кто-нибудь бы взял его вещи. И проехали бы тогда спокойно. Но нет, он промолчал. Очень неприятная ситуация. С нами ехали иностранцы, которым надо было в Минск. Вечером в столицу из Гродно вообще проблемно добраться. Я не знаю, куда они потом поехали.

По расписанию маршрутка должна была прибыть в Гродно в 17:00, но пассажиры добрались до города только после восьми вечера. Некоторые пассажиры собираются обращаться в компанию за компенсацией. Ирина уже написала в службу поддержки, но пока ей не ответили. MOST также обратился в службу за комментарием — мы опубликуем его, как только получим ответ.

Нормы на границе

На сайте белорусской таможни сообщается, что в качестве товаров для личного пользования через границу можно провозить по одной единице товара не чаще, чем один раз в семь календарных дней.

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