Ученые: После трудного рабочего дня люди говорят быстрее и громче 4 22.06.2022, 11:58

С чем это связано?

После напряженного рабочего дня люди начинают говорить быстрее и громче из-за того, что стресс влияет на дыхание. К таким выводам пришли немецкие ученые в ходе исследования с участием 111 человек 19-59 лет, пишет «Нож».

Добровольцы в течение недели оценивали, насколько сложным был рабочий день, и записывали на диктофон свои вечерние разговоры.

Анализ аудиозаписей показал, что уставшие люди после стрессовых ситуаций вечером начинают быстрее произносить слова.

Это связано с тем, что стресс активирует симпатическую нервную систему. Из-за это происходит бронходилатация — дыхательные пути открываются и человек начинает чаще дышать. Благодаря этому растет скорость речи и громкость голоса.

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