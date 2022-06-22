Ученые: После трудного рабочего дня люди говорят быстрее и громче

Ученые: После трудного рабочего дня люди говорят быстрее и громче4
- 22.06.2022, 11:58
С чем это связано?
После напряженного рабочего дня люди начинают говорить быстрее и громче из-за того, что стресс влияет на дыхание. К таким выводам пришли немецкие ученые в ходе исследования с участием 111 человек 19-59 лет, пишет «Нож».
Добровольцы в течение недели оценивали, насколько сложным был рабочий день, и записывали на диктофон свои вечерние разговоры.
Анализ аудиозаписей показал, что уставшие люди после стрессовых ситуаций вечером начинают быстрее произносить слова.
Это связано с тем, что стресс активирует симпатическую нервную систему. Из-за это происходит бронходилатация — дыхательные пути открываются и человек начинает чаще дышать. Благодаря этому растет скорость речи и громкость голоса.