закрыть
22 июня 2022, среда, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: После трудного рабочего дня люди говорят быстрее и громче

4
  • 22.06.2022, 11:58
Ученые: После трудного рабочего дня люди говорят быстрее и громче

С чем это связано?

После напряженного рабочего дня люди начинают говорить быстрее и громче из-за того, что стресс влияет на дыхание. К таким выводам пришли немецкие ученые в ходе исследования с участием 111 человек 19-59 лет, пишет «Нож».

Добровольцы в течение недели оценивали, насколько сложным был рабочий день, и записывали на диктофон свои вечерние разговоры.

Анализ аудиозаписей показал, что уставшие люди после стрессовых ситуаций вечером начинают быстрее произносить слова.

Это связано с тем, что стресс активирует симпатическую нервную систему. Из-за это происходит бронходилатация — дыхательные пути открываются и человек начинает чаще дышать. Благодаря этому растет скорость речи и громкость голоса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кувырок вверх килем
Кувырок вверх килем Борислав Береза
Постпутинский эндшпиль
Постпутинский эндшпиль Андрей Пионтковский:
Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»