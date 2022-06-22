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Готов ли Путин и его свора к Третьей мировой?

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  • 22.06.2022, 12:04
  • 7,802
Готов ли Путин и его свора к Третьей мировой?

Угрозы России в адрес Литвы из-за сокращения калининградского транзита — прямой путь к конфликту с НАТО.

При этом нужно понимать, что как и в случае с Украиной, это - надуманные, провокационные угрозы. Украина - даже если бы ей удалось вступить в НАТО - ничем не угрожала безопасности России. Решение Литвы отменить часть транзита в Калининград ничем не угрожает этому российскому региону. Россия может снабжать Калининградскую область по морю, пишет украинский журналист и политолог Виталий Портников для espreso.tv.

Но Кремль явно хочет конфликта. Более того, в Москве готовились к конфликту. Становится ясно, откуда в Государственной Думе взялся нелепый законопроект об отказе от признания независимости Литвы. Почему именно Литвы, когда Госсовет СССР в 1991 году признал независимость трех балтийских стран? А потому, что Литва может быть первой мишенью Путина в регионе.

Но конфликт с Литвой - это не конфликт с Украиной. Это - конфликт с НАТО. Это - Третья Мировая война. Владимир Путин и его свора готовы к такому повороту событий?

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