Готов ли Путин и его свора к Третьей мировой? 7 22.06.2022, 12:04

7,802

Угрозы России в адрес Литвы из-за сокращения калининградского транзита — прямой путь к конфликту с НАТО.

При этом нужно понимать, что как и в случае с Украиной, это - надуманные, провокационные угрозы. Украина - даже если бы ей удалось вступить в НАТО - ничем не угрожала безопасности России. Решение Литвы отменить часть транзита в Калининград ничем не угрожает этому российскому региону. Россия может снабжать Калининградскую область по морю, пишет украинский журналист и политолог Виталий Портников для espreso.tv.

Но Кремль явно хочет конфликта. Более того, в Москве готовились к конфликту. Становится ясно, откуда в Государственной Думе взялся нелепый законопроект об отказе от признания независимости Литвы. Почему именно Литвы, когда Госсовет СССР в 1991 году признал независимость трех балтийских стран? А потому, что Литва может быть первой мишенью Путина в регионе.

Но конфликт с Литвой - это не конфликт с Украиной. Это - конфликт с НАТО. Это - Третья Мировая война. Владимир Путин и его свора готовы к такому повороту событий?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».