Белорусский экспорт может упасть наполовину, а нефтепереработка вообще «умирает» 22.06.2022, 12:13

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Фото: bashinform.ru

Новые рынки не заменят потерянных.

Несмотря на несколько пакетов санкций, введенных ЕС и США в отношении Беларуси за подавление властями оппозиции и поддержку вторжения России в Украину, Минску в последнее время удалось увеличить экспорт, правда, только в РФ. Как сообщил Bloomberg, Беларусь впервые обогнала Германию по поставкам товаров на российский рынок, став одним из главных бенефициаров разрыва отношений между Москвой и странами ЕС.

Есть ли чем Беларуси на самом деле похвастаться в плане развития экспорта и где еще - помимо РФ - пользуются спросом ее товары, разбиралась Deutsche Welle.

Рост поставок в РФ - продолжение "экспортного чуда" 2021 года

Как недавно написало Bloomberg, ссылаясь на свой анализ данных о международной торговле, в апреле белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 100%, составив около 1,5 млрд долларов. Для сравнения - поставки товаров из Германии в РФ в том месяце упали до примерно 800 млн долларов. Таким образом, указало агентство, Беларусь впервые обогнала ФРГ (чья экономика в 60 раз больше) в списке экспортеров в Россию.

Директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, отметив, что новейшими данными по торговому балансу за апрель еще не располагает, назвала несколько факторов, которые могли вызвать рост белорусского экспорта в РФ. "Во-первых, это продолжение так называемого "экспортного чуда" прошлого года. Кроме того, оно сейчас подогревается ростом цен на продукты питания, а Минск поставляет изделия пищевой промышленности в РФ. Текущая инфляция дает процентов 15 роста, даже если сохраняется тот же объем поставок", - пояснила Борнукова.

Впрочем, по ее словам, экспорт по некоторым товарным позициям действительно мог увеличиться - например, речь идет газировке, о чем активно говорят белорусские чиновники, указывая на импортозамещение на российском рынке, откуда ушли мировые производители безалкогольных напитков.

"Еще один момент - военная продукция. В экономике Беларуси довольно сильный оборонный сектор, а так как самые серьезные санкции были введены недавно, такие предприятия могут работать на запасах и активно поставлять свои изделия в Россию. Речь не идет о РСЗО "Полонез", скорее всего это узкоспециализированные производства вроде оптических прицелов и лазерных приборов", - считает директор BEROC.

Беларусь ищет новые рынки, но потерянных они не заменят

При этом попытки выхода белорусской продукции на иные рынки, помимо российского, сразу же упираются в западные санкции, из-за которых серьезно нарушены логистические цепочки поставок.

На эту проблему указывает Катерина Борнукова, подчеркивая, что расстояния играют большую роль в торговле, особенно если страна производит объемные товары: "Много говорят о том, чтобы перенаправить продукцию деревообработки в страны Центральной Азии, мол, там есть спрос. Но тут опять встает вопрос логистики - пока мы ее довезем, что случится с себестоимостью? Хорошего решения не найдено, и это касается многих наших товаров, попавших под санкции - калия, нефтепродуктов, металлов. Россия, конечно, пытается помочь, но и там есть проблема: многие нефтяные танкеры просто отказываются заходить в российские порты".

Поэтому, продолжает директор BEROC, хотя Беларусь вынуждена искать покупателей ее товаров в Центральной и Юго-Восточной Азии и даже в Африке, это не может ей полностью заменить потерянные рынки: "Если рост экспорта и будет, то только за счет тех товаров, которые мы уже экспортируем в Россию. Например, в Китай кроме калия мы стали поставлять молоко и мясо и вроде даже будем делать это через порт Владивостока, хотя до него еще доехать надо. Сейчас нас спасает рост цен на продовольствие: в таких условиях экспорт через Владивосток, возможно, еще имеет смысл, но потенциала для роста явно нет".

Белорусский экспорт может упасть наполовину

Таким образом, перспективы белорусского экспорта далеко не радужные. В мае премьер-министр Роман Головченко признал, что из-за санкций уже заблокированы товары на сумму 16-18 млрд долларов в год - это треть от прошлогоднего экспорта в 49 млрд долларов. Экономисты прогнозируют, что в итоге экспорт может уменьшится наполовину, если предприятиям Беларуси не предоставят доступ к госзаказу РФ.

Сильнее всего текущая ситуация при этом ударит по нефтепродуктам, которые ранее являлись главных экспортным товаром Минска. Катерина Борнукова считает, что нефтепереработка Беларуси постепенно умирает, ведь страна потеряла два основных рынка - европейский и украинский: "Возможный вариант спасти эту отрасль - переориентироваться на производство других нефтепродуктов. Не топлива, а пластика, химических товаров и так далее. Но чтобы это получилось, нужны инвестиции, а их брать неоткуда".

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