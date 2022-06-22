Белорусская IT-компания перевезла в Литву бизнес и часть команды 22.06.2022, 12:19

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фото: pexels.com

В минском центре разработки Promwad работали около 100 человек.

Еще одна IT-компания из ПВТ — дизайн-центр электроники Promwad — перенесла центр разработки из Минска в Вильнюс и перевезла туда большую часть сотрудников из Беларуси и России, пишет dev.by.

— Пожалуйста, обратите внимание: штаб-квартира Promwad находится в Вильнюсе, а основной инженерный штат переехал в Латвию, Литву и другие локации за пределами Беларуси и России, — говорится в профиле компании.

Promwad — дизайн-центр электроники, основанный белорусом Романом Пахолковым. Компания разрабатывает электронику для телевизоров, автомобилей и промышленности. В минском центре разработки работали около 100 человек, однако теперь на сайте Promwad нет офисов ни в Беларуси, ни в России. При этом «ПРМ Софт» продолжает числиться в списке резидентов ПВТ.

В Promwad, которая была основана в 2004 году в Беларуси, называют себя крупнейшим независимым дизайн-центром электроники в Восточной Европе. Еще в 2014 году там решили перенести бизнес в Европу и открыли две локации — в латвийском Даугавпилсе и немецком Эссене. В ближайших планах — открытие центра разработок в городе Ниш в Сербии.

— У нас по-прежнему работают инженеры и менеджеры из Украины, России и Беларуси. Часть из них — сотрудники нашего юридического лица в ПВТ, — рассказали в компании.

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