Оккупанты устраивают утечки газа в ОРДЛО, чтобы выманить на улицу призывников 9 22.06.2022, 12:26

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После этого женщин и детей отфильтровывают, а мужчин везут в военкомат.

Российские оккупанты устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу мужчин, которые прячутся от мобилизации.

Об этом во время допроса в СБУ рассказал военнопленный из Луганска, которого враг мобилизовал в апреле этого года.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин - забрали в автобусы", - рассказал захватчик.

По словам пленного, он был непригодным для службы, но хроническое заболевание сосудов не помогло избежать тотальной мобилизации.

После призыва захватчик стал механиком-водителем БМП. Оккупанты научили его держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промзоне Северодонецка.

"При первой же возможности "воин" сдался в плен. Говорит, что не стрелял и обращается к землякам: "...прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну". Сейчас с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины", - отмечают в СБУ.

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