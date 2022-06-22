Как Белстат прячет секретные «точки роста» от врагов 22.06.2022, 12:27

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И смех, и грех.

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассказывает о белорусской экономике и вербальных инвестициях в стабильность:

— Там вчера у кое-кого случился синдром экономического расцвета. Ну а что? С кем не бывает? От экономического расцвета никто не застрахован, если вовремя не купировать последствия злоупотребления телевизором.

Правда, в этот раз симптомы расцвета, кажется, сильнее обычного. Видимо из-за отягощения санкционными добавками.

То есть пока в остальной экономике случался расцвет, в отдельно взятом сельском хозяйстве уже начал сразу наступать золотой век. Это когда спрос взбесился до невозможности удовлетворения, а с незнакомых номеров звонят, чтобы попросить калия.

Вот из-за этих экономических достижений Белстат засекретил еще больше данных, чем раньше. Видимо, чтобы враги не узнали про секретные точки роста. Правда, из тех данных, которые пока не засекретили, заметно, что за май экономика упала на 8,6 процента, а физические объемы экспорта на все сорок.

Инфляция в 17 процентов тоже вот как-то не вполне соответствует представлениям о золотом веке экономического процветания. Ну и всякие мелочи, вроде падения за пять месяцев оптового товарооборота на 13 процентов или грузовых перевозок на 19,5. Ну и банки вводят ограничения на снятие наличных, понятное дело, от хорошей жизни и переизбытка валютных резервов.

Но, как справедливо заметил ответственный человек из министерства экономики, экономический рост — не главное. Не говоря уже об инфляции или, тем более, курсах доллара.

Я вообще, подозреваю, что для белорусского министерства экономики сейчас и экономика уже не очень-то важна. Потому что куда ж она денется? Не бывает ведь так, чтобы экономики совсем не было. Какая-никакая экономика все равно останется.

В общем, любому объективному человеку очевидно, что белорусская экономика начала входить в период уверенного виртуального роста. И обеспечить этот рост очень легко. Во-первых, Белстату надо окончательно засекретить то, что он еще не успел засекретить. Чтобы не отвлекать население идеологически чуждыми глупостями про ВВП и инфляцию.

А во-вторых, придется резко нарастить объемы вербальных инвестиций в стабильность. Но я уверен, что резервов для вербальных интервенций достаточно. В отличие от, скажем, золотовалютных.

Неблагодарное белорусское население белорусскому телевизору, правда, не верит. А верит холодильнику и ценникам в магазинах. Но так телевизор же и не для населения старается. Телевизору главное, чтобы его зритель был доволен.

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