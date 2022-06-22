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Сразу шесть машин попали в ДТП и устроили затор в центре Минска

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  • 22.06.2022, 12:36
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Сразу шесть машин попали в ДТП и устроили затор в центре Минска

Фото и видео с место происшествия.

В Минске на проспекте Независимости в утренний час пик произошло ДТП с участием шести автомобилей. В ГАИ рассказали подробности: оказалось, одному из водителей стало плохо за рулем, больше пострадавших нет.

Водитель Geely двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Петруся Бровки в направлении площади Якуба Коласа, не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Peugeot и еще одним Geely. После этого машину отбросило на Renault и Acura, попутно зацепило еще и Ford.

По предварительной информации, водителю первого Geely, виновнику ДТП, стало плохо во время движения. Его доставили в больницу для обследования, сообщили в ГАИ.

К счастью, больше в аварии никто не пострадал.

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