Ученые: Изоляция от общества меняет структуру нашего мозга 8 22.06.2022, 12:46

2,102

Почему лучше не быть одиночкой.

Команда китайских и британских ученых выяснила, что длительная изоляция приводит к изменениям в структуре мозга, а также повышает риск развития деменции в пожилом возрасте, пишет «Новое время».

Согласно исследованиям, принадлежность к группе повышает уровень счастья и удовлетворенности жизнью. Это происходит потому, что человеческий мозг развивался таким образом, чтобы обеспечивать максимальное количество социальных взаимодействий.

Новое исследование китайских и британских ученых, опубликованное в журнале Neurology, показало, что длительная изоляция от общества может привести к изменениям в структуре мозга, а также негативно влияет на возможность человека получать новые знания. Кроме того, такие люди обладают худшей памятью и уровнем реакции, а в пожилом возрасте увеличивается риск развития деменции — на 26%.

В своей работе социально изолированным человеком ученые считали тех, кто жил самостоятельно, участвовал в общественной деятельности менее одного раза в неделю, а также имел социальные контакты менее одного раза в месяц.

Исследователи отмечают, что современный мир является более благоприятным для изолированных людей благодаря технологиям. Однако они отмечают, что этот больше касается молодого поколения, которому привычнее использовать технологии для общения.

Во время дальнейших исследований ученые планируют изучить, какие именно процессы отвечают за изменения структуры мозга во время изоляции человека.

Ученые предполагают, что важную роль в этом отыгрывает хронический стресс, который испытывают многие одинокие люди — особенно если человек изолирован от общества не по собственному желанию.

Еще одно предположение — мы можем терять часть функций определенных областей мозга, если не используем их. Соответственно, если мы не вступаем в социальные взаимодействия на регулярной основе, наши языковые навыки и другие когнитивные функции вроде внимания и памяти могут ухудшиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».