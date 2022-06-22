Правила охоты на медведя 4 Юрий Касьянов

22.06.2022, 12:59

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Только мужества и героизма недостаточно.

Если не случится чудо, враг, в конце-концов, продавит нашу оборону на Донбассе, и вытеснит ВСУ за пределы Луганской и Донецкой областей. Потом перегруппируется, перекинет силы на Запорожское или Харьковское направления, и начнет там методично перепахивать наши позиции, метр за метром продвигаться вперед, не считаясь с потерями. Нехитрая российская тактика заваливания противника мясом и снарядами - "бабы нарожают".

Нам нужно чудо. Мы не сравняемся с врагом в количестве танков, орудий, самолетов, даже если западные союзники дадут нам все, что мы просим, - просто потому, что это все надо доставить, надо научить людей этим пользоваться, а это не быстро. Нам нужно чудо в виде новой тактики, искусных, смелых полководческих решений. Мы не должны идти на поводу у противника, подставляя свои войска под удары его артиллерии и танковые атаки. Мы должны навязывать свою повестку дня, перехватывать инициативу, перестать быть ведомыми, а стать ведущими на поле боя.

Если на вас напал медведь, глупо биться с ним кулаками против тяжелых, когтистых лап. Надо быть быстрым и хитрым, заманивать зверя в гибельную ловушку, ослеплять песком, бить сзади. Надо быть умнее.

Наша главная задача не удержание территорий любой ценой, а уничтожение армии орков и разрушение империи.

Юрий Касьянов, Telegram

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