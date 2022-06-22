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Ночью в Беларусь из РФ перебросили новую партию ракетных установок для С-300

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  • 22.06.2022, 13:03
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Ночью в Беларусь из РФ перебросили новую партию ракетных установок для С-300

Во время их транспортировки на улицах Гомеля отключали свет.

Ночью в Беларусь из России привезли новую партию ракетных установок для ЗРК «С-300»

Об этом со ссылкой на белорусские телеграм-каналы сообщает «Главред».

Сообщается, что ночью, предположительно из Пскова в аэропорт Гомеля прилетали два Ил-76МД ВКС РФ. Самолеты привезли в Беларусь не менее 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».

Важно, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30. Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет.

После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолеты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10.

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