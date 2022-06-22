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В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолет

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  • 22.06.2022, 13:21
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В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолет

На борту были пять человек и шесть тонн груза.

В Оленёкском районе Якутии пропал самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, сообщил РБК источник, близкий к авиавластям.

Источник «Интерфакса» рассказал, что на борту самолета были 5 человек и 6 тонн груза. По данным источника ТАСС, в самолет были семь человек. На его поиски вылетел вертолет Ми-8.

Накануне в Якутии пропал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром.

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