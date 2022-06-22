Минобразования Беларуси прописало, как должны себя вести учителя 22.06.2022, 13:21

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Фото: tut.by

С сентября «10 золотых правил педагога» вывесят в каждой школе.

Министерство образования опубликовало «10 золотых правил педагогов». Документ появился на сайте ведомства, передает zerkalo.io. В нем написали, как учителя должны вести себя на работе и в соцсетях.

То, что в Беларуси появятся правила педагогических работников, министр образования Андрей Иванец анонсировал в интервью «Совбелии» еще в конце мая. По словам главы ведомства, их повесят в каждой школе на информационных стендах.

— <…> Наставники должны подтверждать высокий статус соответствующим внешним видом, поведением в соцсетях, правильно выстроенной коммуникацией с родителями. Но и в ответ должны получать уважительное отношение, — сказал Андрей Иванец.

Так что же в этих десяти правилах педагогических работников?

Реализовывать государственную политику в сфере образования;

Строить работу на основе безусловного взаимного уважения достоинства обучающихся, их законных представителей, коллег;

Добросовестно и качественно исполнять профессиональные обязанности. Постоянно совершенствовать свой профессионализм;

Формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, гражданственность, патриотизм, стремление к здоровому образу жизни;

Быть честным, искренним, справедливым и открытым для общения;

Проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность, избегать конфликтов во взаимоотношениях;

В рамках законодательства сохранять тайну лично доверенной информации;

Способствовать созданию позитивных взаимоотношений в коллективе учащихся и педагогическом коллективе;

Соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве;

Внешним видом, поведением, культурой общения соответствовать статусу педагогического работника.

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