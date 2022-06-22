Минобразования Беларуси прописало, как должны себя вести учителя
- 22.06.2022, 13:21
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С сентября «10 золотых правил педагога» вывесят в каждой школе.
Министерство образования опубликовало «10 золотых правил педагогов». Документ появился на сайте ведомства, передает zerkalo.io. В нем написали, как учителя должны вести себя на работе и в соцсетях.
То, что в Беларуси появятся правила педагогических работников, министр образования Андрей Иванец анонсировал в интервью «Совбелии» еще в конце мая. По словам главы ведомства, их повесят в каждой школе на информационных стендах.
— <…> Наставники должны подтверждать высокий статус соответствующим внешним видом, поведением в соцсетях, правильно выстроенной коммуникацией с родителями. Но и в ответ должны получать уважительное отношение, — сказал Андрей Иванец.
Так что же в этих десяти правилах педагогических работников?
Реализовывать государственную политику в сфере образования;
Строить работу на основе безусловного взаимного уважения достоинства обучающихся, их законных представителей, коллег;
Добросовестно и качественно исполнять профессиональные обязанности. Постоянно совершенствовать свой профессионализм;
Формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, гражданственность, патриотизм, стремление к здоровому образу жизни;
Быть честным, искренним, справедливым и открытым для общения;
Проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность, избегать конфликтов во взаимоотношениях;
В рамках законодательства сохранять тайну лично доверенной информации;
Способствовать созданию позитивных взаимоотношений в коллективе учащихся и педагогическом коллективе;
Соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве;
Внешним видом, поведением, культурой общения соответствовать статусу педагогического работника.