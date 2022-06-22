В полку Калиновского служит друг сироты, которого режим Лукашенко довел до самоубийства 1 22.06.2022, 13:24

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Его позывной — «Тунгус».

О «калиновце» Саше с позывным «Тунгус» написала в «Фейсбуке» журналистка Евгения Долгая.

Евгения Долгая пишет:

«Это белорус Саша с позывным «Тунгус». Саша покинул Беларусь из-за политических репрессий, его друг, сирота Дима Стаховский совершил суицид, прыгнув с высоты 16-этажного дома. В предсмертной записке он указал, что обвиняет в этом Следственный комитет, который открыл против подростка уголовное дело за участие в оппозиционных митингах в Беларуси 9-11 августа 2020 года.

Сейчас Саша в составе полка Кастуся Калиновского».

Напомним, что трагедия с сиротой Дмитрием Стаховским случилась 25 мая 2021 года: 18-летний парень сбросился с многоэтажки. Перед этим он оставил пост «Вконтакте», в котором говорил, что не выдерживает давления — юноша проходил фигурантом по делу о массовых беспорядках.

На свой последний шаг он решился в тот день, когда его в очередной раз вызвали на допрос в СК. Но перед этим Дмитрий не раз говорил друзьям: лучше суицид, чем колония. И в свою последнюю ночь он писал друзьям и знакомым, даже скидывал им фото, мол, смотрите, я действительно на крыше. В итоге спасти парня то ли не смогли, то ли не успели.

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