Ошибка резидента Гиркина 1 Олена Степова

22.06.2022, 13:37

2,892

Что прячет Россия у острова Змеиный.

На войне важно не поверить пропагандистам, хоть своим, хоть чужим. Тогда ты теряешь связь с реальностью и попадаешь в симулякр. Так живут жители ОРДЛО и России, где пропаганда создала им симулякр "наши войска освобождают Украину от фашистов, дошли до Берлина, потерь нет, лучшая в мире армия с лучшим в мире вооружением". В эту сказку россияне и ордлынцы верят до сих пор. И как бы нам не хотелось побед, бравады и "чернобаевка-147", на войне важно знать правду. Горькую. Сладкую. Черную. Любую. Но, правду. Тогда ты можешь принять правильное решение, оценить обстановку, что, чаще всего, может спасти жизнь.

Поэтому пропаганда на войне, это оружие. Страшное оружие, которое так же убивает, поражает цели, наносит ущерб. Ложные победы и ложные герои, закрывают от общества настоящих. Лишняя бравада нивелирует титанический труд и подвиг военных. Любая необдуманная цифра потерь или побед, дает повод врагу сыграть на ошибке пропагандиста и развернуть пропаганду в свою сторону или же вызвать панику в своих же рядах.

Все вот эти "оружие не доходит до фронта, всех убили, 1000 погибших в день" от желающих хайпануть на войне и добыть славу блогера, волонтера, заработать денег на эмпатии — это сейчас бизнес и хайп двух сторон, и нашей, и Ордло-Раши. И это плохо. Ну, для нашей стороны. И глупо не говорить об этом и не бить по рукам зарвавшихся хайпоедов. О том, что происходит на фронте, должны говорить военные и только военные, все остальное — работа на врага. Сознательная ли, оплаченная врагом или сделанная по личной глупости глашатая, но-работа на врага.

Пропаганда едкая штука. Она проникает в мозги, отравляет сознание, зарождает сомнения и всегда, понимаете, всегда подводит к ложным решениям, ошибочным выводам. Кто-то решает, что вот ВСУ его враг, так как обстреливает. Кто-то решает, что "вот-вот освободят" и остается там, где опасно, кто-то наоборот, бежит оттуда, где не стреляют, но вот "по информации местного блогера". Поэтому война, это еще и битва фейков, пропагандистов, паники и умения управлять информацией, а значит, умение управлять обществом. Если кто вспомнит, то второй этап российско-украинской войны прошел под знаком "найди метку на заборе, оставленную соседом для истребителя". Прекрасная психологическая атака со стороны врага, которой он скрыл важные моменты первого наступательного плана. Я еще вернусь к разбору этого момента.

Естественно, что пропаганда рассчитана, направлена и попадает в цель, туда, где уже есть сомнения, отсутствие знаний, позиции, критического мышления, логики. Люди, которые "вне политики", всегда первые "едоки" пропагандистских материалов. Следом идут малограмотные люди. Нет, я не о тех, кто не умеет читать и писать, а о тех, кто никогда не пойдет проверять информацию и доверяет одному источнику. Сюда следует отнести и тех, кто имеет жесткую политическую позицию.

Ну, вот критическое большинство жителей Донбасса поверили в пропаганду "нищие вуйки, которые моют за гроши попы в Европе, спустились с гор, чтобы забрать шахты". Пропаганда разжигающая ненависть к жителям условной Западной части Украины, просто легла на "старые дрожжи", то есть на скультивированный ранее образ украинца-заробитчанина с малопонятной нелитературной украинскою мовою, в растянутых трениках и свитере "бойз", образ некоего врага советского человека, ленивого, раба импорта, чуждого морали советского человека… В общем, все то, что вбивалось в жителей условно Восточной части Украины годами эСССРии, туту же взбурлило, как только нажали туда, где уже было заложено ранее. И так во всем.

Вся новая пропаганда, отравляющая нас из России, это просто игла, которая прокалывает и возбуждает старые язвы, гнилые и зловонные клетки, всаженные в советского человека в эпоху социализмо-коммунизма и подпитываемую все годы условной независимости.

Пропаганда, это, по сути, паутина. Она заплетает, затягивает, становится частью жизни, и вот уже муха и не понимает, где реальность, а где кокон, в который ее заплел паук. Так живет вся Россия. В мире сказок о величии, симулякров аналоговнет, в мире победобесия вчерашнего дня и ожидании чуда наступления завтрашнего абсолютного счастья всевластия, богатства и обладания.

Россияне реально верили в то, что их армия это нечто фантастическое, с супер-космическим вооружением, которому реально нет аналогов в мире. Им это показывали. На параде, в кино. В компьютерных играх. Этот симулякр создавался для миллионов пользователей и в него вкладывались миллионы нефтедолларов. Не в армию. Не в технологии, а в создание мифа, картинки "у нас есть то, чего вы должны бояться".

Россияне реально верят, что инопланетные существа, вступив в контакт с Путиным, наделили его могущественной силой и передали чертежи (и даже само оружие) космическо-галактических войск.

Вы думаете у русских не было потерь в Сирии, Иране, в Грузии, в Чечне? Были и огромные, как и в Афгане во времена СССР. Просто эти потери не афишировали. Не показывали. А социум кормили картинками "побед".

Спросите у русского обывателя о войнах, которые вела Россия или СССР, о победах, поражениях и о потерях. "У нас потерь нет", — это фраза пропаганды, ставшая реальностью, симулякротивной реальностью россиян.

"Нас на Украине будут встречать цветами", — это тоже фраза пропагандистов, ставшая симулякротивной реальностью россиян и гвоздем в крышке гроба России.

С начала войны, я имею в виду 2014-й год, а не начало второй фазы российско-украинской войны, на России ведь нет потерь. Никто и никогда на России не говорил открыто в эфире, не писал в СМИ, не оглашал, не носил на палке "героев войны за Донбасс, Новороссию". Поэтому в социуме там витало "потерь нет", "встретят освободителей цветами", "легкая прогулка по Укропии до Берлина".

Если читать пропагандистов ОРДЛО и России, мы каждый день теряем по 2000 солдат, офицеров, генералов, 35 самолетов, 5 подводных лодок, и вот начались "потери" в импортном оборудовании, многое из которого еще только находится в списках программы ленд-лиз, но еще не дошло до "потребителя". А пропагандисты России и ОРДЛО уже успели разбомбить 25 M142 HIMARS. А на России — "потерь нет".

И, поверьте, выйти из липкой паутины пропаганды совсем не просто. Вся пропаганда стоит на китах социологии, психологии и психиатрии. В ней все фобии, все болезни общества, все нити к сознанию, все личные бесы, все формулы управления социумом. Прошедший окно Овертона никогда не найдет дороги назад.

Приведу легкий пример, прежде, чем перейти к новостям. Достаточно сильный симулякр раша–пропаганды Полина Солодкая. Убитую русским маньяком-педофилом девочку из российского города Уссурийск Настю Луцишину российские пропагандисты нарекли Полиной Солодкой, поселили ее в Донецк, и убили укро-бомбой.

Этот симулякр настолько стал сильный, насколько в него поверили. А это большинство. И жителей ОРДЛО, и жителей России. То есть все эти люди, поверившие в фейк, отрицали наличие реальной истории погибшей Насти и подтверждали придуманную пропагандистами историю о вымышленной Полине. По сути, Настя Луцишина умерла два раза, когда ее убил педофил и когда ее убили, стерев память о ней.

Когда все же благодаря работе украинских СМИ фейк о Насти-Полине стал кислотным и начал жечь пропагандистов, Настю-Полину убрали со стелы "ангелов Донбасса", но тем не менее. Каждый второй житель России и ОРДЛО уверен, что Полина Солодкая существовала и реально погибла в Донецке. Я бы внесла этот случай в учебники по журналистике и психологии.

О пропаганде и ее влиянии, о своих ошибках и чужих успеха в сфере пропаганды стоит писать, говорить, изучать, обучать общество и открывать ему эти грани, делая его сильнее и невосприимчивее.

Ошибки пропагандистов рано или поздно начинают бить по своей стороне. Например, паникой в мирных местах или же на фронте, или, наоборот, уверенностью в собственной безопасности, а значит, неготовностью населения к реальности, например, к войне, оккупации, эпидемии.

Ошибки пропагандистов на войне, чаще всего становятся оружием в руках противника. Например, сейчас Россия начинает получать эффект домино от озвученных ее цифр потерь. Как мы знаем, они занижены, что касается российских потерь и завышены, когда дело идет об украинских.

И вот на фоне заявленных российскими пропагандистами "потерь нет" на России и огромных растущих кладбищ с госфлагами "погиб в спецоперации", там паника, переходящая в ужас среди военных. И растущая агрессия по отношению к военным со стороны мирного населения "какого вы еще не завоевали Укропию, почему плохо воюете, у вас потерь нет".

Пропаганда России наделила российских военных не только высоким и красивым обликом, но и ореолом неубиваемости. "Потерь нет" — в сознании русских умирать могут исключительно украинцы, а русские парни "в огне не горят, в воде не тонут", поэтому у общества завышенные требования к российской армии, к российскому оружию, так же, как и к российской власти. И когда что-то идет не так, это не просто рушится, это ломает. И первое недоумение "как это наши парни тоже умирают", "как это наши аналоговнеты горят", "как это мы отступаем", "как это у нас дефолт" постепенно будет превращаться в раздражение и агрессию, ведь те, кто имеет повышенные требования и будет требовать на повышенных тонах.

Российский социум не выдвинет претензий к себе в случае краха или неудач. Виновными будут военные (плохо воюют, трУсы), командование (не так командовали, я лучше), финансисты (не так управляли, я лучше). Нет, революции не будет. Будут жить верой в "хороший царь — бояре плохие", ну, в крайнем случае, поменяют бояр.

"Могут ли русские прозреть?", — часто спрашивают меня. В том, что они и есть зло и сами виноваты в происходящем, и война — это их коллективная ответственность? Нет! Это, как русские либералы, они как бы против того, что происходит, но… Не лично против Путина, а методов Путинизма. Если бы Путин подкупал украинскую власть, мягко русифицировал, вот через культуру-кино-искусство-СМИ, давал бы Украине льготы, дружбу, мягко склонял к поглощению, пояснял историческую необходимость "Крым-наш, Украина тоже".

Поэтому, в некоторых местах, русские, конечно же, увидят ложь и поймут, что их одурачила пропаганда, но, это будет, как в случае с разгромленными в ОРДЛО 9-ю военными базами и штабом 1-го корпуса "народной милиции" или с подгорелой на солнце воинской базой на оккупированном острове Змеиный.

Поясню. С момента начала второй фазы войны, с 24 февраля 2022 года, раша-ордло военщина дает официальные сводки и каждый день ордло-раша слышат об "уничтожены ракетными ударами системы "калибр" 2487 военных баз Украины и НАТО, 57 авианосцев Украины, 6785 инфраструктурных объекта, 2437 самолета, 1178 вертолета". Цифры каждый день растут на 1000 единиц. Пару раз пропагандисты ошиблись в расчетах и доведя "подбитые" укро-самолеты до 3876 на следующий день снизили их до 2487. Народ тут же возопил, как это счет обратно пошел и засомневался. Но, сомневался не долго, уж больно красиво и радостно ордлынчанам-донбасянам и россиянам слышать про 99 "подбитых авианосцев Украины".

На, скажем так, 100 коментов "красавцы, жгите дальше", лишь 1 комент "нам говорили, что Украина нищая, у нее нет инфраструктуры, все заводы разрушены, армия уничтожена, что же мы каждый день по тысяче штук бомбим". А вот протрезвление началось с момента, когда Украина начала уверенно и плотно отвечать и подавлять огневые и военно-логистические объекты противника. Коментов "как это мы дошли до Львова, а бомбят Донецк", как это мы уничтожили все укро-самолеты, а бомбят Донецк" стало больше.

Что ж, война, это игра, в которую играют вдвоем.

Читать и слушать вражеских пропагандистов не грех. Грех иметь нестальные нервы при этом. Ведя анализ пропагандистских спичей, можно видеть реальную картину фронта, побед и поражений врага, моральный дух, состояние войск и даже, готовящиеся провокации или будущие очаги прорывов.

Да, их пропаганда тоже дает сбой. И да, их пропаганда разделяется на "феерическая лапша для обывателя", "нервный срыв, усьо пропало", "официальный победизм", "эмпатии для сбора денег", но есть и реальная военная аналитика.

И среди нее, стоит "плавать", чтобы видеть "глубокое синее море".

Меня, например, вчера 19 июля удивило, что один из военных пропагандистов России выдал на-гора видео пост, где указал, что 20 июля, будет нанесен удар по острову Змеиный со стороны Украины, сославшись на компетентных людей "на самом верху". Пугает. Но… своей бравадной ошибкой пропагандист выдал осведомителя.

А вот новый фейк ордло-раши о "гибели 50 генералов ВСУ", это зеркальное прикрытие гибели штаба 1-го корпуса "народной милиции днр" в Донецке. Здание штаба горит до сих пор, а жены офицеров-дырляндов уже всполошили "ВКонтактников" постами "пропал муж во время пожара в здании штаба".

Как видите, информация и пропаганда, неотъемлемые части войны.

Ну, раз уже заговорили об "ошибках резидентов", покажу вам еще красивое. Одиозный ФСБшник-пропагандист, отставной, вернее, отброшенный за ненадобностью "герой новоРоссии" штаб-с капитан Гиркин-Стрелков начертал нынче пост-реквием о буксире-спасателе "Спасатель Василий Бех", который совершил отрицательной всплытие у оккупированного русскими острова Змеиный.

На фоне скупой фсбшной слезы за впавшим в отрицательный горизонт судном, Гиркин открыл весьма интересные факты: Потопленный буксир имел не только спасательное оборудование — лебедка, гак, грузоподъемные устройства, 1 водолазный комплекс с барокамерой, средства пожаротушения — 3 лафетных ствола производительностью по 500 м3/ч, необитаемый подводный аппарат "Марлин-350" с глубиной работы до 400 метров и 36 человеко-мест, ну и ЗРК "ТОР".

То есть под прикрытием спасательного судна, Россия тягала ЗРК "ТОР", а значит, любое судно под рашафлагом, включая торговое, медицинское, исследовательское, туристическое, гражданское — носитель оружия и потенциальная угроза. "Спасательный буксир", созданный для "глубоководных исследовательских и спасательных работ" перевозил к оккупированному острову боеприпасы, оружие и живую силу противника, за что и поплатился.

Ну, это первый и легкий вывод. Второй, серьезнее.

На России реально всполошились из-за потери…нет, не спасательного буксира, а подводного аппарата "Марлин-350" с глубиной работы до 400 метров, более того, из-за появления информации о нем, и нахождении аппарата рядом с островом Змеиный. Гиркин желая или не желая того, попалил чью-то контору, высветил чью-то игру и засветил для разведки Украины ценную информацию о ведении россией глубоководных работ по черноморской территории. Вот вам и "ошибка резидента", то есть пропагандиста.

Олена Степова, "Информационное сопротивление"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».