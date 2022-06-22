«Через десять минут пришли двое, вытащили из коляски сумочку и убежали» 22.06.2022, 13:42

Во время отдыха в Батуми белорусов поселили не в тот дом и обокрали.

Историю своего отпуска изданию onliner.by рассказал Владимир, который прошлым летом отправился с семьей на море в Грузию и, кажется, собрал все возможные неудачи для туриста: возникли проблемы с жильем в Батуми, а также у семьи украли деньги, паспорта и телефон.

Владимир с семьей прилетел в Тбилиси 23 августа прошлого года. Белорусы погуляли по городу, съездили с детьми на экскурсию, а на третий день сделали ПЦР-тест (тогда это требовалось) и поехали к морю в Батуми.

— Жилье мы бронировали еще весной. Из более 30 бронирований на Booking у нас ни разу не было случаев, когда забронированное не совпадало территориально с реальным местом проживания. Но оказалось, что в Грузии возможно все, — начинает мужчина.

Семья выбирала место проживания по отзывам и рейтингу выше 8 баллов. Они выбрали три места в разных местах Батуми: Махинджаури, центр Батуми и Квариати. В первом районе обратили внимание на гостевой дом Merabi Guest House.

— Приехали на место, нас смутили условия: это никак не было 9,1 балла. Потом посмотрели фотки, размещенные на Booking, — оказалось, что гостиница с фото находится по другому адресу, а то жилье, в которое хозяин нас заселил, не соответствовало представленным фото, — рассказывает белорус.

Он добавляет, что выбрал это место еще и потому, что хотел пообщаться с семьей арендатора, прочувствовать грузинское гостеприимство.

— В отзывах хвалили хозяина и говорили о нем как об интересном собеседнике, о его жене — что делает изумительное хачапури по утрам. Мы два раза просили сделать хачапури, но она так и не созрела. Да и вообще мы заметили, что грузины очень ленивы: завтрак от хозяина — это минимум усилий, из вареного были только яйца. Даже за лавашом к чаю мужчина умудрялся послать в лавку нашего сына и потом перепродать купленный сыном лаваш нам на завтрак. Пообщаться с хозяином тоже нам не удалось ввиду разных интересов. Чтобы получить шашлык от него, нужно самим купить в Батуми мясо и вино, и он приготовит за денежку — минимум усилий!

По словам Владимира, на второй день проживания хозяин отменил бронирование белорусов, написав в Booking, что туристы не приехали. Об этом он сказал семье за завтраком.

— Не стоит верить написанному в 40 отзывах на Booking о месте проживания в Грузии, — делает вывод мужчина. — Также не стоит останавливаться в самом Махинджаури: там довольно грязно, пыльно и много стоков в море.

Но самое интересное, отмечает белорус, произошло перед переездом из Махинджаури в центр Батуми. Пришли дожди, и как-то вечером туристы решили прогуляться к морю. Обычно кто-то из семьи оставался присматривать за вещами на берегу, пока остальные купались.

— В этот раз пляж был пустой, один грузин занимался физкультурой, моросил дождик, мы с ним попытались заговорить, но он отвернулся. Начал собираться, сделал звонок по телефону и ушел. Дети решили искупаться под дождем, папа пошел к ним, а мама, постояв у детской коляски, переместилась ближе к берегу и стала наблюдать за купающимися. Через десять минут пришли двое, вытащили из коляски сумочку и убежали. Звонок грузина с пляжа, видимо, был неслучайным. Мы пытались догнать, но босиком по гальке не получилось — и они убежали.

Владимир говорит, что раньше читал про подобные случаи в Грузии — и вот семья осталась без документов, денег, банковских карт, телефона и ключей от квартиры.

— Но нам повезло, что один телефон остался в кармане в вещах и одна банковская карта вместе с ним. С помощью нее мы и выезжали из Грузии. Также в номере остался ноутбук и еще один телефон, — говорит мужчина.

После этого белорусы обратились в полицию Махинджаури. Но им показалось, что местной полиции не до туристов и они неохотно ищут украденное.

— В телефоне стояла сим-карта грузинского оператора, мы сами обратились в компанию за координатами работавшего еще четыре дня телефона. Последняя координата — это просто установленная вышка недалеко от места кражи, в зоне которой находился телефон. Три дня поисков по звуку не привели ни к чему. Телефон разрядился, и стало понятно, что мы не найдем уже паспортов, — вспоминает белорус.

Семья расклеила в округе объявления с информацией о случившемся и отправила папу в Тбилиси в посольство Беларуси, предварительно сфотографировавшись и написав заявления с просьбой выдать свидетельство на возвращение в страну.

— Для этого, собственно, только и нужна полиция — свидетельства выдают по справке. В посольстве к нашей проблеме отнеслись с пониманием, сотрудницы были очень доброжелательны. Рассказали, что за сезон 2021 года к ним поступило более 20 обращений от белорусов с просьбами помочь вернуться в страну. Чтобы получить свидетельства, необходимо оплатить 20 евро за одно. Сотрудники посольства пошли навстречу и для детей сделали свидетельства бесплатно, — говорит Владимир.

После случившегося за туристами заехал Арчил — хозяин следующей гостиницы Archie’s Apartment in Old Town. Он отнесся с пониманием, позвонил в генеральную инспекцию, чтобы кражу поставили на контроль.

— Вот с ним и его друзьями мы пообщались, ездили на дачу в горы, пели песни у костра. И в конце Арчил отвез нас в аэропорт, — рассказывает минчанин о том немногом приятном, что произошло во время поездки.

Но история получила продолжение. Прилетев в Минск, Владимир получил звонок из Махинджаурского участка полиции.

— Сказали, что им принесли нашу сумочку с паспортами. В паспортах были шенгенские визы, поэтому мы и решили забрать документы. Паспорта были мокрыми с плесенью, но визы на удивление выжили, — вспоминает мужчина.

Он говорит, что следователь не отвечал на их звонки, а полицейский сказал, что его перевели на новое место работы.

— Если бы все вернуть назад, полетели бы в Турцию в конце сентября — на фоне падения турецкой лиры отдых был бы намного комфортнее, — считает белорус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».