«Рыцари зимнего похода» уничтожили батарею российских гаубиц в Херсонской области 22.06.2022, 13:45

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Видео было снято с БПЛА.

Украинские артиллеристы из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали уничтожение артиллерийских расчетов (четыре орудия) российских оккупантов на Херсонщине.

Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.

Видео снято с БПЛА, оператор которого, очевидно, нашел цель и откорректировал огонь по ней. Некоторые разрывы произошли довольно близко от гаубиц противника.

Это положительный момент для ВСУ в артиллерийских дуэлях с врагом. Во-первых, потому, что сорвано обстрел свободной территории рашистами, что сделать очень сложно, ведь артиллеристы обеих сторон задерживаются на огневой позиции не больше десяти минут, после чего переезжают на новую. Во-вторых, высока вероятность того, что пострадали артиллеристы противника, а вражеские гаубицы получили серьезные повреждения.

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